شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بترول: توقعات بارتفاع أسعار النفط 25 % من الأسعار الحالية بداية مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المهندس يسرى حسان، خبير البترول، أن ترتفع أسعار النفط بمعدلات ضئيلة خلال بداية شهر مايو المقبل مع بدء تطبيق اتفاقية أوبك بلس والتى تتضمن خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل موضحا أن معدلات الارتفاع لن تتعدى 25 % من معدلات الأسعار الحالية للنفط.

وأضاف المهندس يسرى حسان، لـ " الخليج 365 "أن عودة التوازن فى أسواق النفط مرتبط بعودة النشاط الصناعى حول العالم إلى طبيعته وكذلك حركة الطيران وحركة المواصلات لافتا أن التحسن فى الأسواق العالمية بالعودة إلى الحياة.

وأشار المهندس يسرى حسان،إلى أنه لكى يحدث توازن فى الاسواق حاليا فى ظل انتشار فيروس كورونا وما نتج عنه من توقف الأنشطة الاقتصادية لابد من خفض حجم إنتاج النفط بنحو 25 مليون برميل يوميا بما يتناسب مع حجم الانكماش فى الاستهلاك العالمى سواء الصناعة أو الطيران.

وتحولت أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع خلال تعاملات، أمس، مع اقتراب بدء تطبيق اتفاق مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج من الخام بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا.

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وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسى تسليم يونيو بنحو 3% إلى 22 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكى تسليم يونيو بنسبة 3.52% إلى 17.08 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكى انخفاضًا قياسيًا الأسبوع الجارى، وتداول دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق، بفعل انخفاض الطلب بسبب أزمة فيروس "كورونا".

وبموجب اتفاق "أوبك +"، فإن تخفيضات الإنتاج التى تعادل 9.7 مليون برميل من النفط يوميًا، من المقرر أن تبدأ فى مايو المقبل.