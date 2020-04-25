شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتمكين الشباب من استخدام منصات التواصل والإنترنت بشكل آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة منحة "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأمن والسلامة على الإنترنت"، بالتعاون مع المؤسسة العربية للرخصة الدولية. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الرقمي لكافة شرائح المجتمع والعمل على مواكبة التطورات الرقمية بشكل آمن وفعال، وذلك وفقا لما نقله الموقع الغلكترونى للوزارة.

وتهدف المبادرة إلى تمكين الشباب من استخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل آمن ومواجهة صور التنمر الإلكتروني وكذلك استخدام محركات البحث بكفاءة وفاعلية وتحقيق الاستفادة المثلى من الوقت. وتستهدف المبادرة جميع الفئات المستخدمة للحاسب الآلي ومنصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، من طلاب الجامعات والخريجين وأيضًا ربات المنزل.

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وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أصدرت التقرير الخاص بمؤشرات البنية المعلوماتية، وأظهرت المؤشرات الشهرية وصول حجم الإشتراكات فى الهاتف المحمول "عدد الخطوط المستخدمة بالسوق"، إلى نحو 95.34 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2019، مقارنة ب 95.18 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019، و 93.87 مليون فى ديسمبر 2018.

فيما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلي 39 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 43.07 مليون فى نوفمبر 2019 و35.06 فى ديسمبر 2018, ووصل عدد مستخدمى اليو اس بى مودم إلي نحو 3.60 مليون بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 3.59 مليون بنهاية نوفمبر 2019 و 3.21 مليون بنهاية ديسمبر 2018.

ووصلت حجم السعة الدولية للانترنت 2565.78 مليار نبضة/ ث بنهاية ديسمبر 2019 مقارنة ب 2665.70 مليار نبضة/ث بنهاية نوفمبر 2019 و 2397.07 مليار نبضة/ث بنهاية ديسمبر 2018.