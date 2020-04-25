إنفوجراف.. تعرف على حجم مساهمة المشروعات المتوسطة فى الاقتصاد المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التعداد الاقتصادى الخامس 2017/2018 الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة التى ترصد حجم النشاط الاقتصادى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبلغ إجمالى عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهى الصغر نحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل فى هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل. ويعرض ”الخليج 365”، بالإنفوجراف أهم المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمنشآت الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات المتوسطة فى مصر وحجمها فى النشاط الاقتصادى، وهى كالتالي: بلغ حجم المنشآت الاقتصادية 2181 منشأة بلغ عدد المشتغلين 131 ألف مشتغل بلغ إجمالى الأجور 6.1 مليار جنيه Advertisements بلغ إجمالى الإنتاج 175.1 مليار جنيه بلغ إجمالي القيمة المضافة 96.3 مليار جنيه بلغ إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت 13.1 مليار جنيه ورصد التعداد الاقتصادي، مجموعة من المؤشرات الأخرى حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، حيث يقدر إجمالي الأجور نحو 119.2 مليار جنيه وحجم الإنتاج نحو 1.237 تريليون جنيه، إلى جانب القيمة المضافة الإجمالية والبالغة نحو 804 مليار جنيه.

انفوجراف

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