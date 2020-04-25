شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة معروض الخضروات والفاكهة يؤمن استقرار أسعارها فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 25-4 - 2020، ثانى أيام شهر رمضان المبارك استقرارا ملحوظا مع زيادة فى المعروض، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.8-2.5 جنيه، بينما أسعار البطاطس 1.5 - 2.5 جنيه، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 4-8 جنيهات، وسعر كيلو البصل ليتراوح بين 3-8 جنيهات، فيما سجل الباذنجان البلدى 3.5-5 جنيها، والباذنجان الرومى سعر الكيلو بين 3.5-5 جنيهات، فيما انخفضت الكوسة لتتراوح بيت 2-4 جنيهات، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيهات، والبسلة لتتراوح بين 4-6 جنيهات .

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيهات، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

وأكد النجيب أن السوق يعمل بكامل طاقته بالرغم من الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.