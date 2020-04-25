شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتعظيم عوائد الملاحات المصرية لتتناسب مع حجمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ خطة مدروسة لتعظيم العرائض من الملاحات المصرية ، ولا سيما أن عوائدها الخالية لا تتناسب مع حجم وامكانيات الملاحات ،خاصة ملاحة المكس بالإسكندرية .

أشار اللواء علاء الشريف رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المكس للملاحات ، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية فى تصريحات بالفيديو ل" الخليج 365 " ، أن مصر تمتلك ملاحات فى مناطق هامة وبمساحات كبيرة ،ولا يتناسب حجم الارباح مع تلك المساحات ، لافتا أن ملاحة المكس على سبيل المثال تصل مساحتها لنحو 40 مليون متر .

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أوضح اننا نسعى لكى نعظم الاستفادة من الملاحات لإنتاج عناصر معدنية ذات قيمة عالية ، بحيث يمكننا القول ان مساحة الارض الكبيرة ،ينتج عنها حجم استثمار كبير ، بمعني أن أرباح الملاحة كان فى أفضل أوقاته نحو 30 مليون جنيه ، والإيرادات تتراوح من 270 مليون الى 280 مليون جنيه ، بعد مشروع التطوير واستخلاص المعادن ستتراوح الارباح السنوية من 400 الى 500 مليون جنيه ، والإيرادات ستتراوح من 2 مليار إلى 2.5 مليار جنيه .

وحول إمكانية تطبيق التجربة على ملاحات أخرى، أشار اللواء علاء الشريف انه يمكن نقلها لشركة النصر للملاحات لتطبيقها على ملاحة سبيكة، وأي ملاحة يمكنها انتاج مليون طن ملح سنويا ،ومصر بالفعل لديها ملاحات كبيرة ، معتبرا ان مشروع استخراج الأملاح المعدنية ،هو الأمل الجديد لشركات الملح ان تدخل فى مرحلة جديدة باستثمارات جديدة وتعظم قيمه استثماراتها .

يشار إنه سبق توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا للكيماويات الوسيطة، لإنشاء مجمع صناعى وطنى لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية، حيث تم تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعي.