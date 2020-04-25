شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة بسوق العبور ثانى أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 25- 4- 2020 ثاني أيام شهر مضان المبارك، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الأسواق المحلية وذلك أدى إلى استقرار الأسعار.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البرتقال أبو سرة يتراوح بين 4-9 جنيهات، وسعر اليوسفي ليتراوح بين 4-8جنيهات، والبرتقال الصيفى3-7 جنيهات وسجل سعر الليمون ما بين 4- 12جنيها للكيلو.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها، والتفاح الجولدن 17 جنيها، والتفاح السورى 18 جنيها، والتفاح المصرى 7-10 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت أسعار الجوافة 3-7، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9.

جدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.