شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الحلى والأحجار الكريمة 58% لتسجل 743 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات، ارتفاع صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 58% خلال الربع الأول من 2020 لتبلغ 743 مليون دولار مقابل 503 ملايين دولار خلال نفس الربع من 2019.

وأوضحت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية، أن معظم صادرات القطاع تندرج تحت المشغولات اليدوية من الذهب والأحجار الكريمة ذات النقوش الفرعونية، المصنوعة من الذهب "الخرطوش" يكتب عليها الأسماء باللغة الهيروغليفية، وغيرها من المنتجات التى يتم تجميعها يدوياً.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب، إن هناك مساعى لتنمية القطاع وتطوير المنتجات ودراسة العقبات التى تواجه الصادرات، للعمل على إزالتها حتى لا نفقد أسواقنا التقليدية مثل الإمارات والسعودية والكويت، ونعمل على الارتفاع التدريجى للصادرات.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، تراجع 6 جنيهات في مصر، بعد ارتفاعها على مدار الثلاثة أيام الماضية لأعلى مستويات في مصر فوق 750 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا 747 جنيها للجرام، وهو سعر مرتفع نسبيا ولا يزال عند مستويات تفوق قدرات المستهلك المصرى، بحسب مصنعين وتجار بمصر.

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، في جلسة متقلبة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية وسط المشاكل الاقتصادية واستمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هبوط المعدن الأصفر مع ارتفاع "وول ستريت" خلال التعاملات ووسط تقلبات العملة الأمريكية، واستفاد المعدن النفيس في الأسبوع الجاري من إصدار الحزم التحفيزية من الولايات المتحدة، حيث ينظر إليه بمثابة تحوط ضد التضخم وتراجع قيمة العملة كما أنه يعد بمثابة ملاذ آمن وسط المشاكل الاقتصادية والسياسية.