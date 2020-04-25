شكرا لقرائتكم خبر عن كونا: انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 54 سنتاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر برميل النفط الكويتي 54 سنتاً ليبلغ 11ر14 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 65ر14 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفق القبس الكويتية.

وفي الأسواق العالمية جرت تسوية العقود الآجلة لبرنت أمس على ارتفاع 11 سنتا بما يعادل 5ر0 بالمئة عند 44ر21 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 7ر2 بالمئة لتجري تسويته عند 94ر16 دولار للبرميل.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت الكويت ـ وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ـ أنها ستبدأ في تقليل الإمدادات إلى الأسواق الدولية دون انتظار البدء الرسمي لإتفاق "أوبك +".



وسجل الخام الأمريكي انخفاضًا قياسيًا الأسبوع الجاري، وتداول دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق، بفعل انخفاض الطلب بسبب أزمة فيروس "كورونا".

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وبموجب اتفاق "أوبك +"، فإن تخفيضات الإنتاج التي تعادل 9.7 مليون برميل من النفط يوميًا، من المقرر أن تبدأ في مايو المقبل.

وقد شهدت أسعار النفط العالمية يوم أمس الجمعة ،ارتفاعا لتعزز المكاسب التي حققتها في الجلسات السابقة بعد أن قال منتجون مثل الكويت إنهم سيتحركون لخفض الإنتاج ووافقت الولايات المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا.