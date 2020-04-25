شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مواد البناء لـ 1.5 مليار دولار بالربع الأول من 2020 رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أزمة انتشار فيروس كورونا، وتأثيرها على الصادرات بصفة عامة، إلا أن صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية سجلت ارتفاعا بنسبة 32.8% خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 1.527 مليار دولار في مقابل 1.15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، ولتبلغ 501 مليون دولار خلال مارس.

وكشفت بيانات الرقابة على الصادرات والواردات، استحواذ 10 دول على 75.4% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 1.152 مليار دولار خلال الفترة من ” يناير- مارس 2020″، وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء إلى الإمارات خلال أول 3 أشهر من العام الجاري بنسبة 64% لتبلغ 567 مليون دولار في مقابل 347 مليون دولار، مستحوذة على 37.1% من إجمالي قيمة الصادرات.

Advertisements

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2% حيث سجلت 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة 24% حيث سجلت 13 مليار و814 مليون دولار، مقابل 18 مليار و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض قدرها 4 مليار و419 مليون دولار، مشيرة الى ان هذه المؤشرات قد ساهمت فى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليار و566 مليون دولار أى بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضى.