شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. عمال البترول الأعلى أجراً بمتوسط 20 ألف جنيه تليها التأمين بـ16 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى تطورات كبيرة، أدت إلى تغيرات فى خريطة متوسطات الأجور بين القطاعات الاقتصادية وارتفاع قطاعات دون أخرى، وفى هذا الإطار أظهر التعداد الاقتصادى الخامس الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، متوسطات الأجور وفقا للنشاط الاقتصادي.

وينشر ”الخليج 365”، بالأنفوجراف خريطة متوسطات الأجور الشهرية بين عدة قطاعات اقتصادية مختلفة، تشمل قائمة الأجور 18 نشاط اقتصادى وكان أبرزها كالتالي:

تصدر العاملين فى قطاع التعدين واستغلال المحاجر قائمة الأعلى أجرا بواقع 20 ألف و701 جنيه

جاء العاملين فى قطاع الوساطة المالية والتأمين فى وصافة الترتيب بواقع 16 ألف و224 جنيه

يحصل العاملين فى قطاع إمدادات الكهرباء على متوسط يصل إلى 10 آلاف و737 جنيه شهريا.

يحصل العاملين فى قطاع المعلومات والاتصالات على 6 آلاف جنيه شهريا

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يحصل العاملين فى قطاع النقل والتخزين على متوسط 5 آلاف و593 جنيه

العاملين فى قطاع التشييد والبناء يحصلون على متوسط يصل إلى 4 آلاف و707 جنيه

العاملين فى قطاع الإمداد المائى والشبكات يحصلون على متوسط 4 آلاف و434 جنيه.

وتظهر بيانات التعداد الاقتصادي، أن إجمالى عدد المنشآت الاقتصادية يصل إلى 3.741 مليون منشأة، يستحوذ منها القطاع غير الرسمى على الغالبية بعدد 1.983 مليون منشأة بنسبة تصل إلى 53%، مقابل 1.757 مليون منشأة للقطاع الخاص بنسبة تصل إلى 47%.