شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أزمة كورونا..شركات البورصة المصرية توزع 9.4 مليار جنيه خلال 20 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحاً نقدية على المساهمين بلغت 9.361 مليار جنيه خلال 19 يوم من شهر إبريل ليرتفع إجمالى التوزيعات إلى 9.7 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 83 مليون جنيه خلال شهر يناير، و45 مليون جنيه خلال فبراير، 206 مليون جنيه خلال مارس.

تأتى هذه التوزيعات النقدية المرتفعة رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها السلبى على الاقتصاد العالمى خاصة أسواق المال.

وفي المقابل وزعت شركات البورصة أرباحاً خلال عام 2019 بلغت نحو 23 مليار جنيه موزعة بين 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و1.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 10120.46 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 4.44% عند مستوى 1146.06 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.02% مغلقًا عند مستوى 1095.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.13% مغلقًا عند مستوى 11786.05 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 710.14 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 1.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 553.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.2% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 291.3 مليار جنيه إلى 291.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 166.9 مليار جنيه إلى 168.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 458.2 مليار جنيه إلى 459.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.