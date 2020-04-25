شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. مواعيد تداول البورصة المصرية والخليجية دون تغيير خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أغلب بورصات الدول العربية على استمرار ساعات التداول دون تغييرها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك بسبب اضطرارها إلى تقليص ساعات التداول على مدار الشهر الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والتى أثرت سلباً على أسواق المال العالمية.

وكانت إدارات البورصات العربية، قد اعتادت تغيير مواعيد التداول خلال شهر رمضان الكريم، وتقليصها مراعاة لظروف الصيام، وهو أمر لم يتكرر خلال هذا العام، وننشر مواعيد التداول كالتالى:





البورصة المصرية- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11.30 صباحاً.



بورصة بورصة السعودية -تداول - أسواق الأسهم (السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية):

• مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

• مزاد الإغلاق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 01:10 مساءً.

• جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 01:10 مساءً إلى الساعة 01:20 مساءً.

• السوق مغلق من الساعة 01:20 مساءً إلى الساعة 02:00 مساءً.

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- سوق صناديق المؤشرات المتداولة:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

• السوق مغلق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 2:00 مساءً.

- سوق الصكوك والسندات:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

• السوق مغلق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 02:00 مساءً.





بورصة الكويتفتح مزاد الافتتاح الساعة 10 إلى 10.10

التداول المستمر من الساعة 10.10 إلى 12.35

مزاد الإغلاق من 12.35 إلى 12.45

التداول بسعر الإغلاق من 12.45 إلى 12.50

الشراء الإجبارى من 1 إلى 1.15



بورصة قطر بورصة قطر فترة التداول من الساعة 09:30 حتى الساعة 13:15

تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30