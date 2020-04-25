شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مدعومة بتوقيع "ترامب" على برنامج تحفيز مالي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة في أعقاب توقيع الرئيس "دونالد ترامب" على حزمة مالية جديدة، لكن "وول ستريت" سجلت خسائر أسبوعية.



ووقع "ترامب" على مشروع قانون بتخصيص برنامج دعم قيمته 484 مليار دولار من بينها 320 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة في مواجهة "كورونا"، بينما سيخصص المبلغ المتبقي للمستشفيات والمراكز الصحية.



وكشفت بيانات حكومية عن هبوط مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 14.4% خلال مارس/آذار الماضي.



وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.7% مغلقة عند 16.94 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 7.3%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 17.9 دولار وأقل سعر عند 15.6 دولار.

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وصعد "برنت" بنسبة 0.5% وأغلق عند 21.44 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 23.7%، فيما بلغ أعلى سعر عند 22.7 دولار وأقل سعر عند 20.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.1% (ما يعادل 260 نقطة) إلى 23775 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 23826 نقطة وأقل مستوى عند 23417 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 8634 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 8642 نقطة وأقل مستوى عند 8464 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد ارتفع بنسبة 1.4% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 2836 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%، وبلغ اعلى مستوى عند 2842 نقطة وأقل مستوى عند 2791 نقطة.