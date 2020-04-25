شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تنهي تعاملات الأسبوع على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات الجمعة متأثرة باستمرار القلق بشأن الطلب خاصة من صناعة الإيثانول في الولايات المتحدة التي تعتمد على الذرة في إنتاج الوقود الحيوي ومزجه مع الوقود لدى مصافي التكرير.



وكشفت بيانات حكومية في المكسيك عن أن شركات التصدير بالقطاع الخاص باعت نحو 589.395 ألف طن من الذرة في الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، تدرس الحكومة الأوكرانية تقييد صادراتها من الذرة خلال الموسم الحالي في ظل حاجة البلاد للمزيد من الحاصلات الزراعية خشية تفاقم الأمور في ظل أزمة "كورونا".

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وتأثرت أسعار الذرة بشكل كبير هذا الأسبوع بتحركات النفط التي هبطت إلى نطاق سالب مما اثار القلق بشان الطلب على الذرة بصناعة الإيثانول.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.8 نقطة وأقل مستوى عند 100.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1% إلى 3.15 دولار للبوشل، وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغت أعلى سعر في تعاملات الجمعة عند 3.20 دولار وأقل سعر عند 3.12 دولار.