شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز التسوق ملتزمة بالتباعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل عدد من مراكز التسوق في دبي، أمس الجمعة، المتسوقين بعد تطبيق الافتتاح الجزئي، بما يتوافق مع مجموعة صارمة من التدابير والإجراءات الاحترازية، منها التباعد الجسدي وارتداء القفازات وأقنعة الوجه، وبقيت زيارات المراكز مرتبطة بالتسوق من متاجر السوبرماركت والهايبرماركت، ولوحظ استعداد مقاهي الكوفيشوب، لإعادة فتح منافذها.
وأعلنت مجموعة الفطيم عن فتح أبواب مراكز التسوق الخاصة بها في الدولة اعتباراً من اليوم السبت، مع تخفيض ساعات عملها لتصبح بين الساعة 12 ظهراً و10 ليلاً.
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