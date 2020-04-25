الإحباط يحاصر الأسواق العالمية و«وول ستريت» تتشبّث بالأخضر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خيم الإحباط على أسواق الأسهم الجمعة مع تلاشي الآمال بالتوصل بسرعة إلى علاج لفيروس كورونا، وجاءت البيانات الاقتصادية المتشائمة لتوجه ضربة قوية لثقة المستثمرين. أفادت التقارير بفشل التجارب الأولية على عقار رمديسيفير الذي طورته شركة جلااد ساينسز.

وقال كريغ إرلام المحلل لدى أواندا إن رد فعل المستثمرين «كان سلبياً». وأضاف لوكالة فرانس برس «لقد كان شعاع أمل تعلقوا به في وقت سابق من هذا الاسبوع ونحن بالفعل نتعلم مضار إبداء الكثير من الحماسة إزاء هذه الأدوية التي مازالت في المراحل المبكرة من التجارب».

سجلت جميع الأسواق الأوروبية الرئيسية «داكس» و«فوتسي» و«كاك» تراجعاً عند الإغلاق بنسب 1.69% و1.28% و1.3% على التوالي، في حين كانت وول ستريت مستقرة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يغلق «داو جونز» الجلسة مرتفعاً 260 نقطة (1.11%)، فيما حقق «ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً 1.39% عند 2836 نقطة، و«ناسداك» 1.65% صعدواً إلى 8634 نقطة.

وفي آسيا، هوى «نيكاي» 0.86% بينما تكبد «شنجهاي» 1.06%، و«هانج سينج» 0.61%.

وفي أسواق النفط أغلق النفط الجلسة على المزيد من المكاسب محاولاً مواصلة تعويض ما فقدته العقود هذا الأسبوع، وأغلق الخام الأمريكي على ارتفاع 3.5% إلى 17.08 دولار، و«برنت» 2.67% إلى 21.9 دولار للبرميل.

بصيص أمل

وقال مايكل هيوسون من «سي إم سي ماركتس» في المملكة المتحدة، إن الأسواق ربما «ستتأرجح» في الأسابيع المقبلة بشأن نجاح أو فشل التجارب على مضادات الفيروس واللقاحات، «بينما يبحث المستثمرون عن بصيص أمل».

كما أصيبت الأسهم الأوروبية بصدمة بسبب الأنباء التي تفيد بأن قادة الاتحاد الأوروبي ما زالوا منقسمين حول حجم حزمة الإنقاذ المالي لتحفيز اقتصاد التكتل الذي شله الوباء.

وقال ارلام «يبدو أنهم اتفقوا على فكرة إنشاء صندوق انتعاش مع ترك التفاصيل لتاريخ لاحق».

هذا فيما وافقت الولايات المتحدة على تخصيص نحو نصف مليار دولار من الحوافز الجديدة بينما يسعى العالم لإنقاذ الاقتصادات التي حطمتها جائحة كوفيد-19.

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كارثي

لقد جاءت البيانات الاقتصادية الصادرة الجمعة لتثقل التوقعات القاتمة.

وأفاد استطلاع «إيفو» الذي يتابعه المستثمرون أن ثقة قطاع الأعمال الألماني تراجعت إلى مستوى قياسي منخفض في نيسان/أبريل مع قلق الشركات من تداعيات الوباء، ووصف معنويات القطاع بأنها في حالة «كارثية».

وانخفض مؤشر مناخ الأعمال الشهري الصادر عن المعهد إلى 74,3 نقطة متراجعاً عن 85,9 نقطة في آذار/مارس.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية من حيث الحجم تراجعاً في الوقت نفسه بنسبة قياسية بلغت 5,1 في المائة الشهر الماضي حيث أدت تدابير الاحتواء إلى إغلاق متاجر الألبسة والمحلات الأخرى، ليغطي ذلك على الارتفاعات في مشتريات الطعام والشراب والتبضع عبر الإنترنت.

وحذرت هانا أندرسون، المحللة الإستراتيجية لدى جي بي مورغان لإدارة الأصول، من أنه في حين أن بعض البلدان تتحرك لتخفيف عمليات الإغلاق وأن انتشار الفيروس يتباطأ، فإن المخاطر لا تزال أمامنا. وذكرت بأنه «من المهم عدم الخلط بين البيانات الطبية والاقتصادية».

مزيد من الألم

وأضافت «من الواضح أن التباطؤ في معدلات الإصابة يعد تطوراً إيجابياً للاقتصاد لكن التقدم في مكافحة هذا المرض الرهيب ليس مثل إعادة الاقتصاد إلى المكان الذي كان عليه» في أواخر عام 2019.

وتابعت: «يحتاج المستثمرون إلى أن يدركوا أن المخاطر المرتبطة برفع تدابير الحفاظ على الصحة العامة في وقت مبكر للغاية يمكن أن تزيد من تفاقم آلام السوق».

وكان النفط متقلبا الجمعة، بعد زيادة بنسبة 20% في سعر خام غرب تكساس الوسيط الخميس مع احتدام التوتر بين واشنطن وطهران. إذ حذرت إيران الولايات المتحدة من «رد حاسم» بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه أمر البحرية الأميركية بتدمير أي زورق إيراني يقترب من السفن الأمريكية في الخليج.

لكن مرافق التخزين على وشك أن تنفجر مع طلب شبه معدوم، وهو الوضع الذي جعل عقود أيار/مايو لخام غرب تكساس تنخفض إلى ناقص 40 دولاراً هذا الأسبوع.

وفي أسواق العملات، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل كل من اليورو والدولار بعد أن اتهم كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست بريطانيا بعدم تحقيق تقدم في المفاوضات على العلاقات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حققت جولة من المحادثات الجمعة القليل من التقدم، مما أثار احتمال أن تنتهي الفترة الانتقالية الحالية دون التوصل إلى اتفاق بشأن المجالات الحيوية مثل التجارة وصيد الأسماك.

ومن بين أسواق الأسهم الثانوية، انخفض مؤشر ساو باولو، أكبر بورصة في أميركا اللاتينية، بنسبة 8% بعد استقالة وزير العدل البرازيلي بسبب «تدخل» الرئيس في الشؤون القضائية.