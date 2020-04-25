اتفاق «سرّي» لإنشاء قطار فائق السرعة بين بودابست وبلغراد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت المجر الجمعة اتفاق قرض ممول من الصين لإنشاء خط سكة حديد لقطار فائق السرعة يربط بين بودابست وبلغراد يعد أكبر استثمار مجري في مجال البنية التحتية، الا أن الاتفاق ينص على أن تبقى تفاصيله سرية مدة 10 أعوام.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أعلن وزير المالية المجري ميهالي فارغا في تسجيل فيديو نشره على فيسبوك التوصل إلى الاتفاق، لافتا الى أن «أعمال بناء خط سكة حديد بودابست - بلغراد يمكن ان تبدأ مع توقيع اتفاق القرض».

وسيشكل خط القطار الفائق السرعة بطول 350 كيلومترا جزءا من مخطط لسكة حديد تربط وسط أوروبا بميناء بيريوس الذي تديره الصين في اليونان.

والمشروع جزء من مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة للرئيس الصيني شي جينبينغ لانشاء بنية تحتية عالمية لنقل البضائع الصينية من الشرق الى الغرب.

وانضمت ايطاليا والبرتغال واليونان والعديد من دول أوروبا الشرقية الى المبادرة التي تبلغ كلفتها تريليون دولار ويعتبرها الغرب خطة تجارية عالمية تهدف الى تعزيز النفوذ الصيني.

وقال فارغا ان شروط اتفاق سكة حديد بودابست-بلغراد «آمنة ولصالح المجر. القرض بمعدل فائدة ثابت ويمكن سداده مقدما».

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه مع مصرف أكزيم الصيني، أشار فارغا الى ان المجر ستمول 85% من تكاليف الاستثمار بواسطة قرض والـ15% المتبقية من خزينتها.

تم توقيع الاتفاق الأولي ربيع عام 2019 مع تحالف شركات صينية ومجرية، حيث بدأ العمل في الجزء الصربي من سكة الحديد الذي من المتوقع أن ينتهي عام 2022، على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2025، وفق فارغا.

وقال فارغا «مع تطور خط السكة الحديدية، يمكن أن تصبح المجر واحدة من المراكز اللوجستية في أوروبا».

وأثار المشروع انتقادات في المجر بسبب تكلفته الضخمة التي سيتحملها دافعو الضرائب اضافة الى مخاطر الفساد.

وتشير التقديرات الى أن كلفة المشروع لن تقل عن ملياري يورو (2,2 مليار دولار) وهو الأعلى لبنية تحتية في تاريخ المجر.

وتجمع الشركات الذي تم التعاقد معه لانشاء سكة الحديد يضم شركة يسيطر عليها مقربون من رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدمت الحكومة باقتراح قانون يضفي السرية على تفاصيل العقود المتعلقة بالمشروع لمدة 10 أعوام بهدف حماية السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للمجر ولتأمين القرض من بنك أكزيم.