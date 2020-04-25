شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلة تكشف أسباب رحيل محمد عبد السلام عن مصر للمقاصة بعد 22 عاماً من رئاستها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، أحاديث أوساط العاملين بسوق المال المصرى خلال الأسبوعين الماضيين بعد القرار المفاجئ لمجلس إدارتها يوم 13 إبريل الجارى، بتعديل صفة محمد عبد السلام ليصبح رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة بعد 22 عاماً من حفاظه على هذا المنصب، قبل أن يتقدم باستقالته، ويجيب مسئولين عن أبرز 5 أسئلة حول سبب الرحيل المفاجئ، وكذلك مصير الشركة خلال الفترة المقبلة.





1- لماذا قرر محمد عبد السلام الاستقالة من رئاسة مصر للمقاصة؟بحسب ما يتداول بسوق المال، فإن الاستقالة جاءت بسبب خطأ إدارى فادح وقع فيه محمد عبد السلام خلال إدارته الشركة، إذ قام باقتراض مبلغ 180 مليون جنيه من بنوك بضمان ودائع لشركة مصر للمقاصة، وقام بإقراض هذا المبلغ لإحدى الشركات التابعة وهى شركة النجيل الصناعى، وهذا من سلطاته إلا أن القوائم المالية للشركة المعتمدة عام 2018 لم تتضمن هذا المبلغ، ولم يثبت بها هذا القرار، كما أن تقرير مراقب الحسابات أيضاً لم يتضمن هذا المبلغ، حتى قام أحد أعضاء المجلس بالانتباه للأمر بقوائم الشركة عن العام الماضى، واعترض على الأمر وطلب رد المبلغ.

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وطالب أعضاء مجلس الإدارة من محمد عبد السلام بالاستقالة إلا أنه رفض وتمسك بالمنصب ليتم تعديل صفته من رئيس مجلس إدارة تنفيذى إلى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.





2- لماذا تقدم محمد عبد السلام باستقالته أمام هيئة الرقابة المالية؟- وفقاً لقانون سوق رأس المال من حق هيئة الرقابة المالية الموافقة أو الاعتراض على تعيين أعضاء الشركات المقيدة، ومن ثم فأن تقديم محمد عبد السلام استقالته للهيئة أمر طبيعى إلا أنها لا تزال تجرى هيئة الرقابة المالية تحقيقات موسعة فى الخطأ الإدارى الذى وقع به محمد عبد السلام.





3- هل سيتم انتخاب بديل لمحمد عبد السلام لرئاسة مصر للمقاصة؟- من المقرر أن تضع شركة مصر للمقاصة خلال دعوة مساهميها للمشاركة بالجمعية العمومية السنوية يوم 14 مايو المقبل، بنداً لفتح باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة الشركة بعد خلو المنصب باستقالة محمد عبد السلام، وسيكون هذا الرئيس غير تنفيذى بعد تطبيق قرار الرقابة المالية الأخير بالفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركات المقيدة. 4- هل سيكمل رئيس مصر للمقاصة مدة المجلس؟- من المقرر أن يكمل رئيس مصر للمقاصة الجديد مدة المجلس حتى شهر يوليو 2021، إذ تم تشكيل المجلس الحالي خلال شهر يوليو عام 2018 ووفقاً لنظامها الأساسى فأن مدة المجلس 3 سنوات. 5- ما موقف هيئة الرقابة المالية من أزمة مصر للمقاصة؟- تجرى هيئة الرقابة المالية تحقيقات موسعة لمعرفة المتسببين فى الخطأ الإدارى الذى قام به الرئيس السابق للشركة، وأيضاً معرفة لماذا تجاهل مراقب الحسابات الأمر، وكذلك لجنة المراجعة، وتبين عدد مرات انعقادها، على أن تعلن بشفافية خلال الأيام المقبلة عن نتائج تلك التحقيقات.