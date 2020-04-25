شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات لكبرى شركات الأغذية أبرزها عدم إصدار قرارات تؤثر على العرض والطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الرحمن رئيس لجنة التجارة الداخلية بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن أبرز توصيات اللجنة بعد لقائها مع ممثلين عن كبرى شركات الأغذية فى مصر، وهى أولا ضرورة وضع تصور للقطاع الصناعى حال استمرار أزمة فيروس كورونا لفترة أطوال، خاصة فى ظل عدم وجود رؤية واضحة للأزمة عالمياً، ثانيا إبراز دور الشركات المتخصصة فى مجال التوزيع واللوجيستيات فى دورها لإحياء الصناعة، ووصل المنتجات والسلع الاستهلاكية للمواطن، ثالثا ضرورة إشراك القطاع الخاص عن طريق مجالس الأعمال فى اتخاذ القرارات والإجراءات لمواجهة أزمة كورونا.

وأضاف "عبد الرحمن"، لـ"الخليج 365"، أن التوصية الرابعة هى أهمية القطاع الزراعى والفرص الموجودة به والمساحة المطروحة للاستصلاح بالتنسيق مع الجهات المختلفة، خامساً مراعاة عدم إصدار قرارات تتعلق بديناميكية الطلب والعرض باستثناء المنتجات الاستراتيجية، سادساً فرصة لطمأنة الاقتصاد غير الرسمى للانضمام للاقتصاد الرسمي.

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نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة إلكترونية عبر تطبيق ZOOM تحت عنوان "التجارة الداخلية والصادرات الغذائية بين التحديات والفرص فى ظل أزمة كورونا"، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية وبمشاركة 100 عضو من أعضاء الجمعية، حيث شارك بالندوة حلمى أبو العيش رئيس مجلس إدارة شركة سيكم القابضة، والرئيس الأسبق للجمعية المصرية لشباب الأعمال، وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وناقشت الندوة سبل دعم التواصل وبحث كل المتغيرات والحلول التى يمر بها القطاع الغذائى وشكل السوق بعد الانتهاء من الأزمة، بمصر والعالم، بالإضافة إلى أهم وأبرز المتقرحات والتغيرات.

وطالب المشاركون بالندوة الإلكترونية لشباب الأعمال بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة وجود ضرورة وجود إستراتيجية واضحة لقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية لضمان استمراريه نمو القطاعين، فيما أشار هاني برزي رئيس المجلس التصديري علي ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم بناء على رؤية واضحة ولمدة زمنية ممتدة على غرار رؤية مصر 2030، مضيفًا أنه لابد أن تكون تلك الاستراتيجية ثابتة وملزمة على كافة الجهات والمسئولين ولا تتغير بتغير هؤلاء المسئولين.