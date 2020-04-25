شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "ألفابت" المالكة لـ"جوجل" يحصل على حوافز ومكافآت تزيد عن 280 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وثائق صادرة عن هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة أن المدير التنفيذي لـ"ألفابت" - الشركة الأم لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل" منصة "يوتيوب" وغيرهما - قد حصل على حوافز ومكافآت تقدر بحوالي 280.6 مليون دولار في العام الماضي.



ويزيد ذلك عما حصل عليه المدير التنفيذي لـ"ألفابت" الهندي الأصل "سوندار بتشاي" عام 2018 عن دوره القيادي في الشركة التكنولوجية، وذكرت الوثائق بأن "بتشاي" تلقى 276.6 مليون دولار في شكل أسهم بـ"ألفابت" عام 2019.

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وأما المديرة المالية "روث بورات" والمدير القانوني "ديفيد دروموند" الذين غادرا الشركة بعد تحقيقات سلوكية ومنلاية للآداب، فقد حصل كل منهما على حوافز ومكافآت تزيد عن 47 مليون دولار عن عام 2019.



في المقابل، تلقى مؤسسا "جوجل" "سيريجي برين" و"لاري بيدج" دولار واحد لكل منهما نظير عملهما في الدول القيادي لـ"ألفابت" قبل التخلي عن هذا الدور لصالح "بتشاي".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.4% وأغلق الجلسة عند 1276.6 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 1277.7 دولار وأقل سعر عند 1244 دولارا.