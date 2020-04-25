شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تخطط لطرح خدمة عقد مؤتمرات عبر الفيديو لمنافسة "زوم" و"مايكروسوفت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت فيسبوك" الجمعة أنها تنوي إطلاق خدمة عقد مؤتمرات عبر الفيديو في منافسة واضحة مع تطبيق "زوم فيديو" وخدمة "مايكروسوفت تيمز" المماثلة.



وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي بأن خدمتها لمؤتمرات الفيديو سوف تسمى "ماسنجر رومز" وسوف تتيح عقد مؤتمر لما يصل إلى خمسين شخصا في آن واحد.



وتأتي هذه الخدمة بعد أيام من تلميح المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" حول هذه الخدمة بالقول إن الشركة لن تتيح عقد مؤتمر لأكثر من خمسين شخصا في نفس الوقت حتى يونيو/حزيرات عام 2021.

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وكشفت شركة التواصل الاجتماعي عن أن تطبيقها "واتساب" أصبح يتيح عقد مكالمات عبر الفيديو وعقد مؤتمر بالفيديو لثممانية أشخاص بدلا من أربعة أشخاص في السابق.



وكان تطبيق "زوم" قد أعلن ارتفاع عدد المستخدمين لخدمته إلى أكثر من 300 مليون مستخدم يومياً في ظل عمل الملايين من منازلهم بسبب "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 2.7% وأغلق عند 190 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 190.4 دولار وأقل سعر عند 180.8 دولار.