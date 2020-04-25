شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض مسجلة خسائر هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الجمعة مسجلة خسائر أسبوعية بالتزامن مع انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية وجذب المستثمرين إليها في مقابل العزوف عن المعادن النفيسة والدولار.



وأظهرت بيانات حكومية هبوط مؤشر طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 14.4% خلال مارس/آذار، وهو ما تجاوز توقعات بتراجع نسبته حوالي 12%.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.8 نقطة وأقل مستوى عند 100.1 نقطة.



وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وقع يوم الجمعة على مشروع قانون بتخصيص 484 مليار دولار كحزمة تحفيز وتمويل لدعم الشركات الصغيرة والميتشفيات والمراكز الطبية في مواجهة "كورونا".



وفي ختام الجلسة، تراجعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 9.4 سنت وأغلقت عند 15.263 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ اعلى سعر خلال التعاملات عند 15.55 دولار وأقل سعر عند 15.09 دولار.