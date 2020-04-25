الجنيه الإسترليني يرتفع رغم انخفاض مبيعات التجزئة بأكثر من التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية كشفت عن انخفاض أعلى من التوقعات في مؤشر مبيعات التجزئة.
وتواصل الحكومة البريطانية تكثيف الجهود لمكافحة فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه مع زيادة أعداد الإصابات والوفيات بشكل يومي.
وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي، بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 4.5%.
على النقيض، استقر مؤشر "جيه إف كيه" لثقة المستهلك في بريطانيا عند -34 نقطة في مارس/آذار مقارنة بتوقعات اننخفاض المؤشر إلى -40 نقطة.
وفي سياق آخر، تنتظر الأسواق استئناف جولاتت المفاوضات بشأن تشكيل العلاقات المستقبلية في مرحلة ما بعد "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تنفيذ الخروج رسمياً في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.2365، وسجل أعلى سعر يوم الجمعة عند 1.2377 بينما سجل أقل سعر عند 1.2298.
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