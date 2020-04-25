شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأميركية تغلق مرتفعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:48 صباحًا, 25 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم مرتفعة، بدعم من شركات تقنية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 256.1 نقطة بما يعادل 1.09 بالمئة، إلى 23771.36، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 38.8 نقطة، أو 1.39 بالمئة، إلى 2836.6 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 139.77 نقطة، أو 1.65 بالمئة، إلى 8634.52 نقطة.

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