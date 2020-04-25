ماكرون: نحتاج إلى حزمة إنقاذ بين 5 و10 % من الناتج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن استجابة أوروبا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا تتطلب تحويلات مالية للمناطق الأشد تضررا وليس مجرد قروض.

وأضاف عقب قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية الخميس أن حزمة الانقاذ التي سيطرحها الاتحاد لبدء التعافي ينبغي أن تقدر بما يتراوح بين خمس وعشرة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.

وقال الرئيس الفرنسي «يجري بحث عدة أدوات لكن ما يهم هو أن تكون الاستجابة كبيرة بما يكفي».

وأشار ماكرون إلى أن الخلافات بشأن حجم وشكل حزمة الانقاذ لا تزال قائمة مضيفا أن المشروع الأوروبي لن يكون له مستقبل إذا اخفقت الدول الأعضاء في مواجهة هذه «الصدمة الاستثنائية».