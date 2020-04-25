شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19» يحكم سيطرته على الأسهم العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الوباء «كوفيد-19» سيطرته على اتجاهات أسواق الأسهم، فبات المؤشر الذي يقود الأسواق. وتراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، بفعل مخاوف بشأن ضرر اقتصادي حاد ومستمر من جائحة فيروس كورونا بعد أن أثار تقرير شكوكاً بشأن إحراز تقدم في تطوير علاج ل «كوفيد-19»، وفي ظل ذلك هبطت الأسواق الأوروبية والآسيوية، فيما مثلت المؤشرات الأوروبية استثناء بفعل استمرار تعافي أسعار النفط من عمليات البيع غير المسبوقة.

في بورصة نيويورك، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 160 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.4% و 0.2% على التوالي.

وفي القارة العجوز، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، فيما هوى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3%، إذ أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انهارت في مارس.

وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية الرئيسية، فيما قاد مؤشر البنوك التراجعات، إذ خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لكومرتس بنك بمقدار درجة واحدة، وخفضت النظرة المستقبلية لدويتشه بنك إلى سلبية من مستقرة.

في آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، أمس الجمعة، لتسجل أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ ما زال المستثمرون يجهلون موعد ومدى السرعة التي يمكن للاقتصاد أن يتعافى بها من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.86% إلى 19262 نقطة، فيما تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2%.

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وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33% إلى 1421.29 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية الخسائر، وتراجع 27 من بين 33 مؤشراً للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، بينما تأثرت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات بتوقعات قاتمة للأرباح من إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق.

وأغلق سهم ديسكو منخفضاً 4.9% على الرغم من أن الشركة الموردة لماكينات تصنيع أشباه الموصلات أعلنت عن أرباح تفوق متوسط توقعات السوق للفترة بين يناير / كانون الثاني ومارس / آذار في الجلسة السابقة.

وخسر سهم أدفانتست 4.1%، بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون 3.1%.

وانخفض سهم كانون 1.3% بعد أن سحبت شركة صناعات الكاميرات وآلات التصوير توقعات للأرباح للسنة المالية الحالية، مشيرة إلى صعوبة في التنبؤ بنهاية تأثير فيروس كورونا.

وانخفض صافي ربح الشركة للفصل بين يناير / كانون الثاني ومارس / آذار 30% مقارنة مع مستواه قبل عام، على الرغم من أنه جاء أفضل من توقعات السوق.

وأغلق سهم طوكيو غاز منخفضاً 5.3% بعد أن قلصت الشركة تقديرها للأرباح للسنة المنتهية في 31 مارس / آذار، وخالف سهم أومرون الاتجاه العام، وارتفع 7.5% بعد أن فاقت أرباح الشركة للسنة بالكامل التقديرات. (وكالات)