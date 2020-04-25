نصــف مليــار استثمــارات تعليميــة فـي «دبــي للسيليكــون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

أكد الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي ل«سلطة واحة دبي للسيليكون»، أن حجم الاستثمارات التعليمية في «الواحة» يتجاوز نصف مليار درهم حالياً، ل28 مؤسسة تعليمية وتدريبية واستشارية، كما تضم شركات تكنولوجيا عالمية، فضلاً عن الشركات الناشئة في المجالات التكنولوجيا كافة.

وأوضح الزرعوني في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن «الواحة» تتبنى نموذجاً عصرياً للتكامل بين المناطق الاقتصادية، وتجمعات الشركات من جهة، ومؤسسات التعليم العالي، ومعاهد التكنولوجي، ومختبرات البحث العلمي من جهة ثانية، لتطوير حلول مدن المستقبل الذكية، وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمعات المستقبلية وفق الدراسات الحديثة التي تستشرف المشهد الاقتصادي المستقبلي في العالم.

وأشار إلى أن «الواحة» تطبق هذا النموذج عبر استقطاب جامعات عالمية ومؤسسات أكاديمية ومعاهد بحثية متخصصة في مجالات التكنولوجيا، لتكون مختبرات المستقبل لتطبيقات المدن الذكية.

قال محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي ل«سلطة واحة دبي للسيليكون»أ «الواحة تضم «مجمع دبي الرقمي»، و«مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال»، ما يؤهلها للعب دور أساسي في تحقيق البند السادس من «وثيقة الخمسين» التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والهادف إلى تحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق إبداعية واقتصادية حرة تشجع طلابها على الإبداع والابتكار، وتطوير ثقافة ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين الاقتصادي، والأكاديمي.



مختبرات للمستقبل



وأوضح أن الجامعات في المستقبل ستكون مختبرات لتطوير تطبيقات «إنترنت الأشياء»، والذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وتحليل البيانات، وتخطيط مدن المستقبل، التي يمكنها بالتعاون مع شركات التكنولوجيا تطوير حلول التحول الرقمي وتوفير فضاء مفتوح للطلبة ولمجتمع الواحة لتطوير حلول نوعية لمدن المستقبل الذكية. وقال الزرعوني: «يمكن لهذه المختبرات المشتركة بين الجامعات والشركات مثلاً تطوير برمجيات وتطبيقات ذكية للحياة اليومية في مدن المستقبل، في قطاع الصحة واللياقة البدنية والتنقل وحماية البيئة والهندسة الحيوية والتوأمة الرقمية، أو حتى التفاصيل البسيطة للأعمال اليومية والاعتيادية.

كما تقدم الواحة نظاماً متكاملاً لعمل الشركات والجامعات والمؤسسات المعرفية والبحثية، إضافة إلى البنية التحتية وخدمات قطاعات الأعمال. وتوفر بيئة محفزة للشركات للاستثمار في قطاع التكنولوجيا وتسهيل التمويلات الاستثمارية لمشاريع التخرج الواعدة، أو تلك التي ينجزها الطلاب في مختلف مراحل تحصيلهم الأكاديمي، كما يعد موقع الواحة حيوياً باستضافة شركات تكنولوجيا عالمية وجامعات توفر تدريباً عملياً للطلاب».



نماذج عالمية للتكامل

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تشير العديد من الدراسات الحديثة التي تستشرف المشهد الاقتصادي المستقبلي في العالم إلى تنامي مفهوم التكامل بين المناطق الاقتصادية والشركات ومؤسسات التعليم والمعاهد التقنية ومختبرات البحث العلمي، من جهة ثانية، لتطوير حلول مدن المستقبل الذكية، وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمعات البشرية المستقبلية.

ويتواجد «وادي السيليكون»، على سبيل المثال، في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، والذي يضم كبريات شركات العالم المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، على مقربة من 5 جامعات رئيسية، تمد شركاته العملاقة بالكفاءات الأكاديمية وعقول المستقبل الواعدة.

ويتوافر هذا النموذج أيضاً في كلٍ من مدينة فوكوكا اليابانية مركز شركات التكنولوجيا والمشاريع الناشئة في اليابان، والمحاطة بشبكة من الجامعات المتخصصة في التكنولوجيا والبحث العلمي والاختباري، وفي سنغافورة، وفي مدينة شنزن الصينية، وفي سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية.



فرص واعدة



من جانبه، أكد الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة «روتشستر دبي» التي تتخذ من «واحة دبي للسليكون» مقراً لها، أن الجامعة تعد من الأمثلة التي تؤكد على التكامل بين الاقتصاد والتعليم الأكاديمي التخصصي العالي، والذي يلبي احتياجات الشركات العالمية التي تتخذ من «الواحة» مقراً لها، والذي يمنح فرصاً واعدة لطلاب تخصصات المستقبل الباحثين عن آفاق مهنية جديدة خارج الأطر التقليدية للمساهمة في تقدم التكنولوجيا والابتكار وقيادة قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة.



تغييرات متسارعة



قالت هلين لوكستن- بيكر، مديرة التعليم والابتكار في أكاديمية «جيمس ويلنجتون»، «واحة السيليكون»: «تعتبر الأكاديمية مدرسة مجتمعية لتنمية مهارات الطلاب ليصبحوا مواطنين عالميين، وتطبق الأكاديمية منهجاً مبتكراً لإعداد الطلاب بشكل متكامل للتغييرات المتسارعة والتركيز على تطوير مهارات التعلم. ويتيح إتقان الطلاب للمهارات أن يكونوا متعلمين نشطين مسؤولين، فيما يوفر برنامج «الصفوف من دون جدران» الفرصة لتطوير هذه القدرات بشكل كامل ويسمح للطلاب بالبحث في الموضوعات التي تهمهم ويمثل تحدي الابتكار العالمي مثالاً على فرصة الإثراء التي تدعم «الاستعداد» للمستقبل».

في السياق، تمثل استضافة «الواحة» للمدرسة الهندية الدولية تعزيزاً لالتزامها بتقديم تعليم عالي الجودة من شأنه تجهيز الطلبة بالأدوات اللازمة للتأهل لأهم الجامعات العالمية، حيث تتضمن المدرسة قسماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كامل التجهيزات وقاعات دراسية افتراضية وسبورات ذكية، ونظام اتصالات لاسلكياً، كما ستتضمن مكتبتها المركزية كتباً ومواد من أجل التطوير المستمر. وتشهد واحة دبي للسيليكون افتتاح مدرسة (VIS) في شهر سبتمبر/ 2020، التي تعد أول مدرسة أمريكية ابتدائية تفتتح مقراً لها في الواحة والتي.