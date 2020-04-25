«طاقة أبوظبي» تعرف بدور القطـاع فـي استقرار المجتمع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق حملة تحت شعار «التزامنا طاقة وطن» لإلقاء الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة في إسناد المجتمع ودعم استمرارية عمل القطاعات الرئيسية، والمساهمة في استقرار المجتمع والاقتصاد في أبوظبي والإمارات.

وتبرز الحملة أهمية قطاع الطاقة والمياه في أبوظبي والحفاظ على معدلات الإمدادات للمساهمة في استقرار القطاعات الحيوية العاملة في الإمارة، وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للدائرة.

وأكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن حملة «التزامنا طاقة وطن» تواكب جهود إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في الحفاظ على استقرار المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية الضرورية من خلال تأمين إمدادات الطاقة لمختلف المنشآت والمنازل، بالإضافة إلى رفع وعي المجتمع تجاه مستهدفات القطاع التي تسعى لتحسين جودة حياتهم خلال فترة الالتزام بالمنزل والمرحلة المقبلة انطلاقاً من الدور الأساسي الذي تلعبه الطاقة والمياه في حياة الناس. وستركز حملة «التزامنا طاقة وطن» على تعزيز الخدمات الرقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالشراكة مع جميع الجهات العاملة في قطاع الطاقة، وذلك بهدف تعزيز استخدام الخدمات الرقمية والذكية دعماً لاستراتيجيات البقاء في المنزل.

وتقدم الدائرة خدمات إلكترونية متكاملة عبر عدة قنوات، منها موقعها على شبكة الإنترنت و«منصة أبوظبي لخدمات الطاقة»، ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم».