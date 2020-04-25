البنك الدولي يحذر من ضغوط على سلاسل الإمداد الغذائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر البنك الدولي من أن فيروس كورونا المستجد والسياسات الحكومية للحد من انتشاره يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد الغذائية وربما تهدد توافر المواد الغذائية، على الرغم من حفاظ الأسعار على استقرارها عام 2020.

وقال تقرير للبنك الدولي إن أسعار المنتجات الزراعية من المرجح أن تحافظ على تماسكها أكثر من النفط والمعادن والمواد الأولية الصناعية التي شهدت تراجعاً في الطلب عليها وسط إجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم لمكافحة كوفيد-19.

ومن المتوقع أن تبقى الأسعار «مستقرة إلى حد بعيد» هذا العام «مع ارتفاع مستويات الإنتاج ومخزونات المواد الغذائية الأساسية إلى مستوى قياسي».

وقال جون بافيس الاقتصادي في البنك الدولي والذي شارك في إعداد التقرير: إن صادرات الورود إلى أوروبا من كينيا وتنزانيا «انهارت»، وأن موردي الفاكهة والخضراوات من شمال إفريقيا يعانون أيضاً.

ووضعت بلدان أخرى قيوداً على التجارة مع تقييد روسيا لصادرات القمح وفيتنام للأرز، في حين قامت الفلبين بشراء الأرز بشكل «فائض».

(أ.ف.ب)