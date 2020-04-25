«وول ستريت» تستجيب لمحفزات جديدة بـ 484 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتمسك أسعار النفط بمكاسبها التي حققتها بالعودة الكبرى من قاع أكثر من عقدين، على خلفية تصعيد الوعد والوعيد المضاد بين طهران وواشنطن، حيث حذّرت إيران الولايات المتحدة من «رد حاسم» بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير القوارب الإيرانية التي تتحرش بالسفن الأمريكية في الخليج. كذلك، جاء الدعم من تحرك منتجين، مثل الكويت، لخفض الإنتاج قبل الموعد المحدد، بينما وافقت الولايات المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا

ارتفع خام برنت أمس 1.3% إلى 21.61 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي 2% إلى 16.8 دولار للبرميل، بعد أن زاد 20% في الجلسة السابقة.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، على حزمة تحفيز بعد أقل من 24 ساعة من إقرار الكونجرس الأمريكي لخطة جديدة بقيمة 484 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات وتعزيز الفحوص المخبرية في مواجهة جائحة كوفيد-19. وبشبه إجماع وافق مجلس النواب على الخطة التي كان مجلس الشيوخ أقرّها بالإجماع الثلاثاء.

وتنصّ الخطة على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظّف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات ومبلغ 25 مليار دولار لتمويل الفحوص المخبرية لفيروس كورونا المستجدّ ومبلغ 60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضرّرة بشدة من الوباء ولا سيّما الزراعة.

وبهذه الخطة يرتفع إجمالي الدعم المقدّم من الخطة الأولى والثانية إلى 833 مليار دولار.



وفيما زاد تقرير ال«فاينانشال تايمز» بشأن فشل التجارب الأولية لدواء «ريميديسفير» الذي طورته شركة «جلاد للعلوم» لمكافحة «كوفيد 19» من تكدر المزاج المتشائم أصلاً، استجابت «وول ستريت» للمحفزات الجديدة، وبقيت المؤشرات الثلاثة تعاند الهبوط ومحتفظة باللون الأخضر معظم أوقات الجلسة، وبقي «داو جونز» متمسكاً بمستوى فوق 23500 نقطة، فيما «إس إن بي» فوق 2800 نقطة وناسداك فوق 8500.

وانخفضت مؤشرات طوكيو 0,9%، بينما خسر سوق هونج كونج 0,6%، وسنغافورة 0,9%.

وخسرت أسواق لندن وباريس وفرانكفورت 1.28%، و1.3%، و1.69% على التوالي، مع تأجيل قادة الاتحاد الأوروبي إقرار خطة إنعاش اقتصادي بما يتجاوز تريليون يورو.



