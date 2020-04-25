صفقات استثنائية تشمل جميع طرز «تويوتا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يتميز شهر رمضان المبارك هذا العام بصفقات تجعل من شراء سيارة «تويوتا» جديدة تجربة مجزية أكثر من أي وقت مضى، حيث توفر «الفطيم تويوتا» للعملاء طوال الشهر الفضيل عقد صيانة مجاني لمدة أربع سنوات، وخدمة تزويد الوقود إلى المنزل لمدة عام واحد، وتسجيلاً مجانياً للسيارة، وبطاقة مكافآت الفطيم للتسوق عبر الإنترنت والتسوق من المتاجر بقيمة 1,500 درهم. علاوة على ذلك يمكن للعملاء الذين يشترون سيارة جديدة، القيادة بثقة تامة مع ضمان لكل عملية تمويل من خلال تمويل مصرفي بخطة حماية حصرية تضمن لهم راحة البال والطمأنينة. وتغطي بوليصة التأمين هذه رهن السيارة من أي فقدان غير طوعي للوظيفة وتشمل جميع طرز 2020.

كما توفر «الفطيم تويوتا» للأشخاص الراغبين بشراء سيارة مستعملة خلال الشهر الفضيل، عقد صيانة مجاني لمدة عام كامل، تسجيلاً مجانياً للسيارة، أو خصومات تصل قيمتها إلى 10,000 درهم.