العرض على الخرائط.. توجه جديد لمنصات البحث العقارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تحاول منصات البحث العقارية في الدولة الارتقاء بتجارب العملاء في إيجاد المنازل التي تناسب احتياجاتهم، حيث اتجهت المنصات إلى إطلاق ميزة العرض على الخرائط.

ومع اقتراب موعد انعقاد «إكسبو 2020 دبي»، تستعد دبي لاستضافة آلاف الزوار الجدد على مدار الأشهر ال 12 المقبلة، الذين سيتمكنون من إيجاد المنازل التي تناسب احتياجاتهم بسهولة أكبر من أي وقت مضى، بفضل أدوات المساعدة الجديدة التي توفرها منصة «بروبرتي فايندر».

وأضافت المنصة العقارية الإلكترونية أربع ميزات بحث جديدة تعتمد على الخرائط، ما يتيح للزوّار الوافدين إلى المنطقة لحضور «إكسبو 2020» إيجاد المنزل الذي يناسبهم بكل سهولة، وسلالة. وتوفر الميزات الأربع الجديدة لجميع المستخدمين تجربة بحث سلسة تعتمد على الخرائط، سواء عبر جهاز الكمبيوتر، أو الهاتف المحمول، إذ تتيح لهم البحث عن المنازل التي تناسب احتياجاتهم، ومقارنة الأسعار عبر الخرائط، مع إمكانية معرفة المرافق القريبة والمسافة التي تبعد عن وجهاتهم المفضلة.

ونظراً لكون 75% من سكان المنطقة يعتمدون على تطبيقات تحديد المواقع، حرصت «بروبرتي فايندر» على تزويد المستخدمين بمنصة متكاملة تتيح لهم تصفح الخيارات المتاحة بالاعتماد على خرائط شاملة لكل ما يهتمون به عند اختيار مكان إقامتهم.

وستسمح مزايا «حساب زمن التنقل»، و«البحث وفقاً لزمن تنقل محدد»، للباحثين عن العقارات معرفة الوقت اللازم للوصول إلى وجهتهم، أو التنقل بين وجهاتهم المفضّلة. بينما توفر ميزة «البحث في الخريطة» معلومات مفصلة عن موقع محدد بالنسبة للمناطق المجاورة، إذ تعد هذه من الأدوات المهمة في مدينة تضم العديد من الوجهات التي يرغب الجميع في استكشافها، وبذلك يمكن للمستخدمين البحث جيداً في المنطقة ومقارنة الأسعار واستكشاف المزايا التي سيتمتعون بها عند اختيارهم لأي من العقارات المتاحة. كما توفر ميزة «استكشاف المرافق القريبة على الخريطة» للمستخدمين فكرة شاملة عن المرافق الموجودة في منطقة محددة، وهذه من الأدوات المساعدة في تصنيف جميع أنواع المرافق من متاجر، ومدارس، وصالات اللياقة البدنية، ومطاعم، ومستشفيات، وغيرها.

من جانبه، أطلق موقع «بيوت.كوم»، ميزة العرض على الخريطة، والتي ستتيح للمستخدمين البحث عن العقارات التي يرغبون في استئجارها، أو تملكها، وتصنيفها وعرضها على خرائط تفاعلية تظهر أهم المرافق والمنشآت الخدمية المتوفرة حول موقع العقار.