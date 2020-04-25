«عمومية طاقة» تبحث إصدار سندات بـ 106.3 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تبحث الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» خلال اجتماعها في 29 إبريل الجاري، الموافقة على صفقة الاستحواذ على معظم أصول الكهرباء والمياه لدى مؤسسة أبوظبي للطاقة.

وتناقش الجمعية العمومية أيضاً إصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة إجمالية قدرها 106.3 مليار درهم إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة كسعر استحواذ وفقاً لبيان الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضحت «طاقة» في البيان أن أصول «مؤسسة أبوظبي للطاقة» التي ستنتقل لها وفقاً لأحكام اتفاقية شراء الأصول التي ستبرم بينهما، تتمثل في: شركة أبوظبي للتوزيع، شركة العين للتوزيع، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، وشركة «بوطينة» القابضة للطاقة، التي تمتلك حصة أبوظبي للطاقة في مشروع الشويهات 3، وشركة «المرفأ للطاقة»، التي تمتلك حصة أبوظبي للطاقة في محطات إنتاج في العين ومدينة زايد، و75 % من شركة المرفأ القابضة للطاقة التي تمتلك مشروع المرفأ، وشركة سويحان القابضة للطاقة، التي تمتلك حصة شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة في مشروع نور أبوظبي الكهروضوئي، حصة 10 % في كل من شركة الإمارات للطاقة (مشروع الطويلة A2 )، شركة الشويهات للطاقة (مشروع الشويهات S1)، الشركة العربية المتحدة للطاقة (مشروع أم النار)، شركة الطويلة المتحدة للطاقة (مشروع الطويلة)، شركة الاتحاد القابضة للطاقة (مشروع الفجيرة F1 )، شركة الخليج للطاقة (مشروع الطويلة A1 )، شركة الفجيرة للماء والكهرباء (مشروع الفجيرة F2)، شركة الرويس القابضة للطاقة (مشروع الشويهات S2)، علماً بأن شركة طاقة تمتلك حالياً 90 % من الأسهم في كل من هذه الشركات.

إضافة إلى 34.33 % من الحصص في شركة الطويلة القابضة للتناضح العكسي، التي تمتلك حصة في مشروع التناضح العكسي، والحصص والأسهم في شركات المنتج المستقل التي تؤسسها أبوظبي للطاقة أو أي من شركاتها التابعة لها، وذلك وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.



شركة «مقام»

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وقامت «مؤسسة أبوظبي للطاقة» بنقل كل من الأصول المعنية إلى شركة «مقام» وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تم إنشاؤها حديثاً كشركة مملوكة بالكامل من قبلها وستنقل كامل رأس مال الشركة الجديدة إلى شركة «طاقة».

وبموجب الصفقة، سيتم إنهاء اتفاقية الإطارية الحالية بين الشركتين فيما يتعلق بقطع الأراضي المزمع استخدامها في بعض محطات المنتج المستقل المستقبلية في أبوظبي.

وأكدت شركة «طاقة»، أن إنهاء الاتفاقية الإطارية لن يكون له أي تأثير على عملياتها، مشيرة إلى أن سعر استحواذها على الأصول المعنية يتمثل في إنهاء الاتفاقية الإطارية وإصدارها لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 106.3 مليار سهم بقيمة اسمية 1 درهم لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وسيتضمن سعر الصفقة نسبة تبادل تبلغ 17.5 سهم عادي جديد فيها يتم إصدارها لكل سهم حالي. وأضافت أنه سيتم تحويل السندات إلى أسهم عند إتمام الصفقة؛ حيث ستتملك مؤسسة أبوظبي للطاقة ما نسبته 98.6% من رأس مالها المصدر، مؤكدة أنها ستبقى مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إتمام الصفقة.

وسيتيح توحيد الأصول التكميلية الفرصة لتعزيز الكفاءة في التكاليف التشغيلية والنفقات الرأسمالية، كما تنشئ مخطط تدفق نقدي أكثر تنبئية وتوليد نقدية وهيكل رأس مال أقوى، وإنشاء منصة جاهزة للنمو بشكل أكبر في قطاع الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أنه ستتم زيادة رأس مالها عند تحويل هذه السندات ليصبح 112.4 مليار درهم، واعتبار كل أسهم الشركة مدفوعة بالكامل مع رصد الفرق بين القيمة الإجمالية للسندات والقيمة العادلة للأسهم الناتجة عن التحويل محاسبياً في حساب احتياطي سالب في ميزانية الشركة ينشأ لهذه الغاية.



توحيد مصالح حكومة أبوظبي



أوضحت شركة «طاقة»، أن الهدف من هذه الصفقة إنشاء مؤسسة وطنية رائدة وواحدة من كبرى شركات المرافق المتكاملة المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يترتب عن هذه الصفقة توحيد مصالح حكومة أبوظبي في أصول إنتاج الطاقة والمياه في الإمارات في شركة طاقة، مما يزيد من قدرة شركة طاقة الحالية على توليد الكهرباء المتعاقد عليها، ونقل 80 ألف كلم من عمليات نقل الكهرباء و20 ألف متر تقريباً من أصول أنابيب المياه من مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى شركة طاقة؛ بحيث يخدم ذلك أكثر من مليون عميل في مختلف الدولة، وإنشاء واحدة من أكبر الشركات المدرجة في الإمارات على أساس القيمة السوقية.

وستتمتع شركة طاقة بمكانة رائدة في كل قطاع استراتيجي في الصناعة، وستكون الشركة الوحيدة لنقل الكهرباء والمياه التي تخدم ستاً من إمارات الدولة، والموزع الوحيد للطاقة والمياه في إمارة أبوظبي من خلال شبكتها، والجهة الفاعلة في إنتاج الطاقة المتعاقد عليها والمياه في الإمارات، مستفيدة من الحقوق الحصرية، وستستفيد شركة طاقة من حق المشاركة، بحد أدنى 40% في مشاريع التوليد و/‏‏‏‏‏أو تحلية المياه المستقبلية التي يتم طرحها في أبوظبي لمدة عشر سنوات.