100 مليار تجارة الماكينات والمعدات الكهربائية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

استأثرت «الماكينات والأجهزة والمعدات الكهربائية» بالحصة الأكبر من إعادة صادرات المناطق الحرة في دبي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي وبقيمة 100 مليار درهم.

بحسب بيانات صادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، جاءت ثانياً «اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة» بقيمة 24 مليار درهم، في حين بلغت 15 ملياراً للمنتجات المعدنية، وبلغت قيمة صادرات المناطق الحرة من المواد الغذائية 5 مليارات درهم، والماكينات والأجهزة والمعدات الكهربائية 3 مليارات درهم.

استحوذت المعدات ووسائل النقل على الحصة الأكبر من واردات المستودعات الجمركية بنسبة 78.4%، وجاءت الماكينات والأجهزة المعدنية والكهربائية ثانية بنسبة 14.5%، وحلت الأدوات والأجهزة العلمية والمهنية والأجهزة الإلكترونية الدقيقة والساعات والأدوات البصرية والأجهزة السمعية والمرئية ثالثة بنسبة 2.3%.

وفيما يتعلق بصادرات المستودعات الجمركية، فقد جاءت المعدات ووسائل النقل الأعلى نسبة عند 53.3%، وجاءت ثانية الماكينات والأجهزة الكهربائية بنسبة 35.8% وثالثة الأدوات والأجهزة العلمية والمهنية والأجهزة الإلكترونية الدقيقة والساعات والأدوات البصرية والأجهزة السمعية والمرئية 4.9%.

واستأثرت الواردات ب 62.1% من تجارة دبي للشهور التسعة الأولى في 2019 بقيمة لامست حاجز ال 357 مليار درهم، في حين بلغت الصادرات 96 مليار درهم تمثل 16.7% من إجمالي تجارة دبي، و إعادة التصدير على نسبة 21.2% بقيمة تجاوزت 121.3 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة؛ فقد شكلت الواردات 51.8% من إجمالي تجارة المناطق الحرة وبقيمة 228 مليار درهم، والصادرات بنسبة 4.8% بقيمة وصلت إلى 21 مليار درهم، وإعادة التصدير 43.4% بقيمة إجمالية بلغت 191 مليار درهم.

واستأثرت الواردات ب 76% من تجارة المستودعات الجمركية بقيمة 4.8 مليار درهم، في حين استأثرت الصادرات وإعادة التصدير ب 24% بقيمة 1.5 مليار درهم.