شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا: نمر بأسرع وأعمق انكماش منذ قرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني الاقتصاد البريطاني بشدة تحت وطأة الإغلاق الشامل المفروض للتصدي لفيروس كورونا؛ حيث زاد الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوياته في غير زمن الحرب، مما يفرض ضغوطاً متصاعدة على الحكومة لوضع استراتيجية خروج. ويتجاوز الدين العام البريطاني 2.5 تريليون دولار في حين بلغ صافي اقتراض القطاع العام 14% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما سيكون أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال جان فليجي، أحد صناع السياسات ببنك إنجلترا المركزي، «نمر بانكماش اقتصادي أسرع وأعمق من أي شيء عرفناه في القرن الأخير، بل ربما في عدة قرون». واستبعد أن يكون التعافي سريعاً.

وأشار اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى انكماش بنحو 13% للناتج الاقتصادي في ربع السنة الحالي، وهو ما سيكون الأضخم منذ بدء حفظ السجلات بعد الحرب العالمية الثانية.

جونسون والمعارضون

يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يتماثل للشفاء في مقر إقامته الريفي بعد أن ألمّ به مرض كوفيد-19، انتقادات من المعارضة وبعض خبراء الأوبئة بسبب استجابته البطيئة للغاية في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومع بلوغ عدد الوفيات بالمستشفيات 18738، يعكف الوزراء على برنامج واسع النطاق لاختبارات الكشف على المرض وتتبع الحالات من أجل تقليص معدلات انتقال العدوى وربما تخفيف الإجراءات الصارمة التي تكاد توقف عجلة الاقتصاد بشكل كامل.

وسجل النشاط التجاري في بريطانيا انهياراً «تاريخياً» هذا الشهر بسبب الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرت بيانات، يوم الخميس.

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وقالت شركة «أي إتش أس ماركت»، والمعهد الملكي للمشتريات والإمداد في بيان، إن مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع تراجع إلى 12,9 خلال نيسان/‏إبريل.

أسرع انحدار

ويعني ذلك تراجع المؤشر بشكل كبير تحت مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع، ما يمثل أسوأ مستوى في تاريخه. وكان المؤشر يبلغ 36 نقطة في مارس/‏آذار.

وقال البيان إن «إغلاق الأعمال على نطاق واسع في البلاد وخارجها نتيجة وباء «كوفيد 19»، تسبب كما كان متوقعاً في تقلص سريع لناتج القطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال إبريل/‏نيسان».

ويأتي ذلك عقب أسبوع من تحذير مكتب مسؤولية الميزانية، من أن الإغلاق قد يقلص اقتصاد البلاد ب13% خلال 2020.

وستقترض الحكومة البريطانية 180 مليار جنيه استرليني (222 مليار دولار) بين مايو/‏ أيار ويونيو /‏حزيران، وهو ما يتجاوز خططها السابقة للسنة المالية بأكملها.