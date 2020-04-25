المستثمرون يراكمون 126.4 مليــار دولار نقــداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت مذكرة لبنك «أوف أمريكا» بشأن تدفقات الصناديق يوم، أن المستثمرين عززوا مراكزهم في صناديق السندات مرتفعة المخاطر؛ إذ إن الإجماع الجديد في الأسواق هو «أن تشتري ما يشتريه مجلس الاحتياطي الفيدرالي».

وفي الأسبوع الذي لم يشهد عزوفاً عن المخاطرة، راكم المستثمرون نقداً بقيمة 126.4 مليار دولار، ليتخارجوا من أسهم الأسواق الناشئة. واستقطبت صناديق السندات عالية المخاطر 4.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في الوقت الذي تلقت فيه المعنويات الدعم من تعهد «المركزي» الأمريكي بشراء ديون مصنفة عند مستوى عالي المخاطر. (رويترز)