«المركزي» الروسي يتوقع انخفاض الناتج المحلي 6% خـــلال 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع البنك المركزي في روسيا، أمس الجمعة، انكماش الاقتصاد ما بين 4 و6% خلال العام الحالي، في وقت بدد تفشي (كوفيد-19) وهبوط أسعار النفط الآمال بتحقيق انتعاش.

وأفاد البنك المركزي في بيان أنه «راجع بشكل مستفيض أرقام السيناريو الأساسي الذي وضعه. يُتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي ما بين 4 و6% في 2020».

من جهة أخرى، أظهر جدول تحميل أولي اطلعت عليه رويترز، أمس الجمعة، أن شركات النفط الروسية ستخفض تحميلاتها للنفط الخام من موانئ بحر البلطيق ونوفوروسيسك على البحر الأسود في مايو/‏ أيار إلى 5.42 مليون طن، وهو أدنى مستوى في 20 عاماً.

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واتفقت روسيا، التي انضمت لاتفاق أوبك+ لكبح إمدادات النفط، على خفض إنتاجها‭ ‬إلى 8.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول مايو/‏ أيار من مستوى أساس عند 11 مليون برميل يومياً.

وتستعد شركات النفط الروسية لأكبر خفض للإنتاج على الإطلاق، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق دائم لبعض حقول النفط، مما سينجم عنه تكاليف كبيرة.

وتظهر حسابات لرويترز أنه على أساس يومي، ستخفض روسيا صادرات النفط من موانئ بحر البلطيق ونوفوروسيسك بنسبة 43 في المئة، مقارنة مع إبريل/‏ نيسان.

ومن المقرر أن تنخفض الصادرات المجمعة لخام الأورال من مينائي بريمورسك وأوست-لوجا إلى 4.3 مليون طن فقط من 6.7 مليون طن في إبريل/‏ نيسان، وفقاً لجدول مبدئي. ويعني هذا أن صادرات نفط البلطيق ستتراجع 38 في المئة على أساس يومي، وفقاً لما تظهره حسابات رويترز.