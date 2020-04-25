شكرا لقرائتكم خبر عن صعود ميزانية الاحتياطي الفيدرالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى قياسي جديد عند 6.62 تريليون دولار، في الأسبوع الماضي، مع استخدام «المركزي الأمريكي» قوته الشرائية غير المحدودة في مواجهة تداعيات وباء «كوفيد 19». وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأول الخميس، أن الميزانية العمومية للبنك ارتفعت بنحو 200 مليار دولار في غضون الأسبوع المنتهي يوم 22 الجاري، لتصل إلى 6.62 تريليون دولار.

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