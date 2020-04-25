«السلع الغذائية».. عنوان اليوم الأول لعودة المراكز التجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

تسرع مراكز التسوق في دبي إجراءات العودة لاستقبال المتسوقين، بعد الإعلان الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والمعني بالتخفيف الجزئي لتقييد الحركة في إمارة دبي. وفيما بقيت زيارات المراكز بالأمس مرتبطة تحديداً بالتسوق من متاجر السوبرماركيت والهايبرماركت، لوحظ استعداد مقاهي الكوفيشوب لإعادة فتح منافذها. وعلى مركز التسوق الالتزام بالتوجيهات والبروتوكلات، وتطبيق الافتتاح الجزئي بما يتوافق مع مجموعة صارمة من معايير الصحة والسلامة.

إلى ذلك أكدت منافذ بيع الأغذية في الدولة توفير مخزون السلع التموينية الرمضانية لشهر رمضان المبارك، فيما أشارت المراكز إلى جاهزية سلاسل التوريد لديها لضمان بقاء كافة المنتجات الأساسية متاحة ومتوفرة لجميع العملاء. وقالت منافذ البيع إن أسعار السلع والمواد الغذائية مناسبة وتضمن تلبية جميع الاحتياجات طيلة الشهر في ظل وفرة مخزون السلع من المواد الغذائية والتموينية، إضافة إلى تقديم عروض وخصومات رمضانية تصل إلى 60%. وأكد متحدث رسمي باسم متاجر «كارفور»، التابعة لشركة ماجد الفطيم في الإمارات، أن سلسلة التوريد لديها مجهزة بشكلٍ كامل لضمان بقاء كافة المنتجات الأساسية متاحة ومتوفرة لجميع العملاء قبل حلول شهر رمضان الفضيل. وقال في تصريح ل«لخليج» إن «كارفور» تعمل على تجهيز المتاجر والرفوف بالكامل وتأمين المخزون اللازم لهذا الموسم، حيث اعتمدت مؤخراً نهجاً مبتكراً للحرص على استمرارية المخزون الطازج من الخضروات والفواكه خلال الشهر الكريم، وذلك من خلال الاعتماد على الزراعة المائية والمنتجات المحلية لضمان بقاء كافة فروع متاجرها التقليدية ومتاجرها الرقمية ممتلئة بالكامل بالمخزون اللازم، وبالتالي التأكد من حصول عملائها على البقالة الطازجة يومياً.



كميات كافية



أكدت تعاونية الاتحاد توفير كميات كافية من السلع الاستهلاكية الأساسية الغذائية وغير الغذائية، خلال شهر رمضان، لتلبية احتياجات المجتمع، الأمر الذي يؤكد عدم التخوف من نفاد الكميات خلال رمضان.

وأشارت التعاونية إلى اتفاقها مع الموردين لتوريد المنتجات على مدار 24 ساعة، ولسبعة أيام في الأسبوع كخطة استباقية، لتدارك أي نقص من الممكن حدوثه، كما يعمل كلٌّ من فرع الوصل، وأم سقيم، والطوار، على مدار الساعة، إضافة إلى الطاقم الذي يعمل ليل نهار، لضمان سلاسة العمل، وتوفير المنتجات والاحتياجات الخاصة لإسعاد كل المستهلكين.



احتياطي استراتيجي



وأكدت تعاونية الشارقة تأهبها الكامل لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوفير السلع التموينية الرمضانية بأسعار مناسبة للجميع لضمان تلبية جميع الاحتياجات طيلة الشهر في ظل وفرة مخزون السلع من المواد الغذائية والتموينية. وشددت على تأمين المخزون اللازم لهذا الموسم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تضم مخازن الجمعية احتياطيا استراتيجيا للسلع يكفي ل 6 أشهر، بقيمة تزيد على نصف مليار درهم، ما يتيح وفرة كبيرة لتلبية احتياجات المستهلكين. وطرحت مجموعة من الخصومات تصل إلى 60 %، وأكدت استعداد كافة فروعها لاستقبال الشهر الكريم عبر تنويع مصادر استيراد السلع، خصوصاً السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشهد طلباً متزايداً خلال رمضان.

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مجموعة الفطيم



أعلنت مجموعة الفطيم عن فتح أبواب مراكز التسوق الخاصة بها في دولة الإمارات اعتباراً من اليوم السبت، 25 الجاري، مع تخفيض ساعات عملها لتصبح بين الساعة 12 ظهراً و10 ليلاً، على أن تبقى مرافق الترفيه العائلية وصالات السينما والصالات الرياضية والأماكن المخصصة للصلاة وغرف تبديل الملابس وخدمات الشيشة مغلقة وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.



قواعد الصحة والسلامة



ويتوجب على زوار مراكز التسويق الالتزام بدورهم بقواعد الصحة والسلامة أثناء وجودهم فيها؛ حيث يتعين عليهم ارتداء قناع الوجه طوال الوقت وتعقيم أيديهم قبل دخول مركز التسوق، والالتزام بزيارة المركز التجاري بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية فقط، وضمان الالتزام بمسافة الأمان التي لا تقل عن مترين مع الآخرين في جميع الأوقات. وعلاوة على ذلك، لن يُسمح للزوار ممن تجاوزوا الستين من العمر والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و12 عاماً بدخول أيّ من مراكز تسوق الفطيم.

وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لمراكز التسوق: «نُواصل التزامنا بكافة التوجيهات الصادرة عن حكومة دبي ونُرحب بقرارها حول إعادة فتح مراكز التسوق الخاصة بنا بشكل جزئي. وسنواصل عملياتنا بما ينسجم مع كافة المبادئ المعمول بها لضمان صحة وسلامة موظفينا وعملائنا والمستأجرين على حد سواء. وقفنا سوية يداً بيد منذ بداية هذه الجائحة، وحرصنا على التعاون مع الحكومة لضمان سلامة وصحة حياة موظفينا وعملائنا ومستأجرينا دون استثناء. ونؤكد أنّ مسائل السلامة والصحة ستبقى على رأس قائمة أولوياتنا في ظل توجهنا إلى افتتاح مراكز التسوق. ونوصي كافة الزوار بضرورة الالتزام الكامل بالتدابير الاحترازية المعمول بها داخل مراكز التسوق الخاصة بنا».



وحدة الرعاية الصحية



تجدر الإشارة إلى أن دبي فستيفال سيتي مول يستفيد من الخبرات التي تتمتع بها وحدة الرعاية الصحية الخاصة به، وذلك من خلال وجود عيادة هيلث هب المجهزة بالكامل في مبنى المول، والتي ستكون على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات العملاء في دبي فستيفال سيتي مول وفي فستيفال بلازا على حد سواء. ولعب المركز، الذي يُعتبر الذراع الصحية للفطيم، دوراً رئيسياً منذ بداية الجائحة في مشاركة مهام الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وساهم ضمن هذه الجهود في تنظيم مراكز الفحص «من داخل المركبة» في جميع أنحاء الدولة. ويُوفر مركز هيلث هب، خدمات إدارة صحية متكاملة وفي متناول الجميع ومدعومة بحلول ذكية ضمن بيئة ودية وإيجابية وقائمة على التحليلات. تجدر الإشارة إلى أنّ ايكيا وماركس وسبنسر وروبنسونس ستكون من متاجر التجزئة التي ستفتتح أبوابها. وستواصل المتاجر الكُبرى والصيدليات ومكاتب الصرافة أنشطتها على النحو المعتاد. وستقوم الفطيم بتطبيق الممارسات التجارية النموذجية المتبعة خلال شهر رمضان الكريم على النحو المعتاد. علماً أن كافة الأنشطة الترفيهية مثل عرض تخيل في فستيفال باي ستبقى مُعلّقة.

مرافق تبقى مغلقة:



*الأماكن المخصصة للصلاة

*مرافق الترفيه العائلية

* صالات السينما

*الصالات الرياضية

*غرف تبديل الملابس

*خدمات الشيشة