شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادية» تدعم مكاسب الأسهم في أسبوع من الشراء المحلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أفلتت الأسهم المحلية من ضغوط التراجع التاريخي لأسعار النفط، محققة مكاسب أسبوعية متفاوتة، بدعم من «القيادية» في البنوك والعقار والاتصالات، والتي اجتذبت معظم السيولة في وقت غلب الطابع الشرائي المحلي أمام تسييلات الأجانب.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة أسبوعية بلغت 1.68%، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي 2.35% بسيولة اقتربت من ملياري درهم، تزعمها سهم «أبوظبي الأول»، وسهم «دبي الإسلامي». وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق 1.9 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في دبي، و738.6 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.1 مليار سهم، وتوزعت بواقع 1.86 مليار سهم في دبي، و290.5 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 35.6 ألف صفقة.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي نسبته 1.68% إلى مستوى 1891 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والنقل والاستثمار في مقابل تراجع مؤشر قطاع البنوك.

وارتفع قطاع العقار 3.94% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.82%، و«ديار» 21.1%، و«أرابتك» 0.88%، و«الاتحاد العقارية» 11.59%، و«إعمار للتطوير» 8.59%، و«إعمار مولز» 8.18%.

وزاد قطاع الاستثمار نحو 1% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.9%، و«سوق دبي المالي» 1.36%، فيما انخفض «شعاع كابيتال» 1.71%.

وارتفع قطاع النقل 5.4% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 4.9%، و«أرامكس» 6.02%، و«الخليج للملاحة» 3%.

وعلى العكس، تراجع قطاع البنوك 0.24% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.88%، في مقابل ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.62%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع بنسبة 2.35% إلى مستوى 4062.99 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والإستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 0.39% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.54%، و«أبوظبي التجاري» 2.55%، فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 2.91%.

وزاد قطاع الاتصالات 5.86% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع العقار 6.18% بعد ارتفاع «الدار» 6.76%، فيما نزل «رأس الخيمة العقارية» 0.86%.

وارتفع قطاع الطاقة 6.36% بفعل ارتفاع دانة غاز 14.8%؛ وذلك مع استقرار أدنوك وانخفاض طاقة 3.08%.

وصعد قطاع الاستثمار 6.29% مدعوماً بارتفاع إشراق 4.2%، والعالمية القابضة 7.32%، والواحة كابيتال 2.67%.

توجه السيولة

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر التداولات أبوظبي الأول بقيمة 134.17 مليون درهم، مغلقاً عند 11.2 درهم، تلاه اتصالات بتداولات بقيمة 120 مليون درهم، مغلقاً عند 15.18 درهم، ثم أبوظبي التجاري بسيولة قدرها 108.9 مليون درهم، ليغلق عند 4.42 درهم.

وفي سوق دبي تركزت السيولة في أسبوع على دبي الإسلامي مستقطباً 176.67 مليون درهم، مغلقاً عند 3.36 درهم، تلاه إعمار العقارية بتداولات قيمتها 170.7 مليون درهم، ليغلق عند 2.45 درهم، ثم الاتحاد العقارية باستقطابه 157.5 مليون درهم من السيولة، مغلقاً عند 0.308 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل أبوظبي لبناء السفن الارتفاع الأكثر في أسبوع بسوق أبوظبي، وبنسبة 46.05% مغلقاً عند 2.22 درهم، تلاه رأس الخيمة للأسمنت الأبيض بنسبة ارتفاع 14.81% مغلقاً عند 0.69 درهم، ثم دانة غاز، وزاد بنسبة 14.8% ليغلق عند 0.706 درهم.

وفي المقابل، كان التراجع الأكثر لبلدكو بنسبة انخفاض 12.31% مغلقاً عند 0.235 درهم، تلاه الاتحاد للتأمين بتراجعه 9.62% وإغلاقه عند 0.601 درهم، ثم أكسا للتأمين، وهبط 9.42% إلى 0.375 درهم.

وفي سوق دبي، جاء الارتفاع الأكثر لصالح ديار بنسبة 21.1% وأغلق عند 0.287 درهم، تلاه دي إكس بي بارتفاعه 18.18% ليغلق عند 0.156 درهم، ثم»غلفا للمياه«، صاعداً 15% إلى 17.25 درهم.

وفي المقابل، سجل أمانات التراجع الأكثر بنسبة 5.03% مغلقاً عند 0.698 درهم، تلاه دبي للمرطبات بنزوله 5% وإغلاقه عند 10.45 درهم، ثم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان منخفضاً 3.2% إلى 0.363 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 101.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.25 مليون درهم محصلة شراء العرب، و14.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و82.5 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 101.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 91.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.18 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و80.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 91.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.1 مليون درهم محصلة بيع العرب، و90.5 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

الشراء الأجنبي

وتركز شراء الأجانب (غير العرب) في أسبوع على أسهم شركات الدار العقارية، والإمارات دبي الوطني، وإعمار للتطوير والإثمار، وتبريد، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات رأس الخيمة العقارية، وإعمار العقارية، ودبي الإسلامي، وسوق دبي المالي.

المؤسسات

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 110 ملايين درهم محصلة بيع، منها 61.1 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و48.8 مليون بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 110 ملايين درهم محصلة شراء، منها 61.1 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و48.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.