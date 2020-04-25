شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع الرأسمالية الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مارس، لكن المكاسب من المرجح ألا تكون مستدامة في ظل تفشي فيروس «كورونا» الذي تسبب في إغلاق الاقتصاد بشكل مفاجئ.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات وهي مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات ارتفعت 0.1% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات فبراير لتُظهر أن طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية انخفضت 0.8%، بدلاً من انخفاض 0.9% في التقديرات السابقة. (رويترز)

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