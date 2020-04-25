شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يرخي بثقله علـى مبيعـات السيــارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت العديد من شركات تصنيع السيارات، أمس الأول الخميس، تراجعاً في مبيعات وأرباح الفصل الأول من العام، وسط انهيار عام في هذا السوق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت رينو الفرنسية، تراجع المبيعات بنسبة 19,2% ، وعزمها طلب ضمانات قرض حكومي يمكنّها من الاستمرار، ولن تقترح «رينو» توزيع إيرادات في اجتماعها السنوي في يونيو، وتراجعت مبيعات «رينو» في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس لتسجل 10,1 مليار يورو (10,9 مليار دولار)، بانخفاض 19,2%.
وتراجعت الأرباح التشغيلية ل«ديملر» في الفصل الأول 78%، لتسجل 617 مليون يورو (667 مليون دولار).
وفي الفصل الأول من العام، تراجعت مبيعات «ديملر» 15%، وسجلت سيارات مرسيدس بنز وحدها، انخفاضاً 20% في الصين، و16% في أوروبا.
وانخفضت أرباح الفصل الأول ل «فولكسفاجن» 80%، مسجلة 900 مليون يورو (979 مليون دولار).وتراجعت أرباح «هيونداي موتور»، في الفصل الأول 42% مسجلة 552,7 مليار وون (448 مليون دولار).(أ ف ب)
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