شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفض الفائدة إلى 5.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5%، وقال إن هناك مجالاً لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد تراجعاً لأسعار النفط وتداعيات من تفشي فيروس كورونا. ويتماشى قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما يزيد على الخفض المعتاد، مع توقع استطلاع أجرته «رويترز» بأن يقتدي بنك روسيا بغيره من البنوك المركزية، وأن يقلص أسعار الفائدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. (رويترز)

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