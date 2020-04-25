النفط يتقلّب في ختام أسبوع الاضطراب القياسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقلبت أسعار النفط، أمس الجمعة، بين المكاسب والتراجع، ولكن الأسعار تلقت موعود منتجين، مثل الكويت، إنهم سيتحركون لخفض الإنتاج، في وقت وافقت فيه الولايات المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا. وقبيل إغلاق جلسة نهاية الأسبوع كان خام برنت فوق 21.5 دولار للبرميل، وقفز الخام 5% أمس الأول الخميس، كذلك كان الخام الأمريكي محتفظاً بمستوى 17 دولارا للبرميل، بعد أن زاد 20% في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من ذلك، إلا إذا حدثت قفزة كبيرة في وقت لاحق من الجلسة، تتجه الأسعار صوب تكبد خسائر للأسبوع الثامن في الأسابيع التسعة الماضية، لتتوج واحداً من أكثر الأسابيع اضطراباً في تاريخ تجارة النفط، ويتجه برنت صوب خسارة أكثر من 20% هذا الأسبوع، فيما من المقرر أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 8% تقريباً. وانخفض خام غرب تكساس إلى المنطقة السلبية عند سالب 37.63 دولار للبرميل، يوم الاثنين الماضي، بينما هبط برنت لأدنى مستوى في عقدين.

وبموجب اتفاق «أوبك+»، من المقرر بدء تخفيضات للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/‏‏ أيار. لكن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) قالت، أمس الأول الخميس، إن الدولة المنتجة العضو في أوبك بدأت خفض الإمدادات إلى الأسواق العالمية من دون انتظار الموعد الرسمي لبدء الاتفاق.

كما أبلغت أربعة مصادر رويترز، أنه سيكون على مشروع أذري-شيراج-جونيشلي الأذربيجاني النفطي أيضاً أن يخفض الإنتاج تخفيضاً حاداً من مايو/‏‏ أيار، في إطار جهود أذربيجان للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق. (رويترز)