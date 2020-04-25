النمساويون «يكتشفون» الزراعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كما الحال في العديد من البلدان الغربية، كانت إحدى الصدمات التي أنتجتها أزمة كورونا في النمسا، هي مدى ضعف المزارع التي حرمت فجأة من العمالة الأجنبية. لكن هذا البلد يحقق بعض النجاح في جعل النمساويين يسدّون الفجوة.

وتقع مزرعة عائلة شرايبر في قرية شتاينبرون، في النمسا السفلى، على مرمى حجر من الحدود التشيكية، وكانت تعتمد على التدفق الحر للعمال عبرها.

وفي تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت مالكة المزرعة، جابرييلا شرابر، إنه عندما أغلقت تلك الحدود مع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر أوروبا «شعرنا بالعجز». وأضافت «لا يمكننا أن نقوم بالأعمال الزراعية بمفردنا من دون مساعدة»، لافتة إلى أنها تخشى فقدان محصول هذا العام.

لكن، في حين تنقل بعض المزارع النمساوية بالطائرة عدداً كبيراً من العمال، من أوروبا الشرقية، وهو نمط متكرر في أجزاء عدة من القارة، فإن المزارع الأصغر خصوصاً، تتحول إلى خطة وضعتها وزارة الزراعة لتوظيف أشخاص عاطلين عن العمل في أعمال زراعية شغرت أخيراً.

ويبحث نحو 20 ألف شخص عن عمل من خلال موقع «ديلهبنشميتيرهيلفر.ات». ومن بين هؤلاء، نحو ألفين، معظمهم من ذوي الخبرة السابقة، وراغبين في العمل بدوام كامل، وتجري عملية توفير العمل الأنسب لهم بين الوظائف الشاغرة في الزراعة.

وقد سُجلت فيه حتى الآن 450 مزرعة صغيرة ومتوسطة تبحث عن أربعة آلاف عامل.

ووفقاً لاتحاد المزارعين النمساوي، فإن القطاع «يتميز بهيكليته الصغيرة»، ما يساعد في مواجهة الأزمة.

ويبدو أن هذه الدولة نجحت أيضاً في جذب الأجيال الشابة إلى الزراعة.

فوفقاً للمفوضية الأوروبية، تملك النمسا أعلى نسبة من المزارعين تحت سن الأربعين في الاتحاد الأوروبي، وتبلغ 22 %.

وقالت شرايبر، إن خطة وزارة الزراعة تسير بسلاسة نسبياً، بالنسبة إليها.

فبعد التسجيل، جرى الاتصال بها بعد أيام لمقابلة اثنين من المتقدمين اللذين باتا يعملان في زراعة الخضر، والزهور، والأعشاب، وإزالة النبات الضار. أحدهما، يان سيمكا، وهو تاجر جملة للمواد الغذائية الذي أصبح لديه المزيد من الوقت بعد إجراءات الإغلاق.

وقال الرجل البالغ من العمر 43 عاماً، لوكالة فرانس برس «أردت استخدام هذا الوقت بشكل جيد ومساعدة مزارعينا»، مقراً بأن العمل في بعض النواحي أصعب، وأكثر مللاً مما كان يتوقع.

ويبدأ العمل، هو والطالبة كيرستن كروكل (23 عاماً)، من الساعة الثامنة صباحاً، حتى المساء، مع محافظتهما على مسافة بينهما، عملاً بإجراءات التباعد الاجتماعي.

أما كروكل، فهي من عائلة زراعية، ودراساتها في الهندسة الزراعية معلقة حاليا، وقد فتح اختبار واقع العمل الزراعي خارج قاعة المحاضرات، عينيها على أمور لم تكن تعرفها. وقالت «بدا العمل شاقاً للغاية في اليوم الأول (..) لكن نتعلم كيف نتأقلم مع الألم».

وقال كلاهما إنهما يريدان القيام بواجبهما لضمان استمرار الإمدادات الغذائية في النمسا.

وفي حين يأمل بعض المزارعين أن تستمر المنصة في مطابقة العمال مع الوظائف الشاغرة حتى بعد الأزمة، يقول آخرون، مثل ألكسندرا رامهوفر، مالكة مزرعة فراولة في منطقة بورجنلاند، إنهم يتوقعون أن يجد العديد من النمساويين العمل صعباً عليهم.

ويترك التفاوض بشأن الأجور للمزارع، والعمال، لكن الحد الأدنى للرواتب الشهرية للحصادين حدد بـ1500 يورو قبل حسم الضرائب على الأقل.

ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل للأسرة في النمسا نحو 2500 يورو، وفقاً لبيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وتبحث رامهوفر عن 10 عمال للحلول مكان الذين يأتون عادة من كرواتيا، وبولندا، في موسم الحصاد من منتصف مايو/ أيار، حتى يونيو/ حزيران.

وفي حين أنها لا تتوقع ارتفاعاً دائماً في عدد النمساويين الراغبين في العمل الزراعي، فهي تأمل بأن يتمكنوا من تقدير العمل الزراعي أكثر.

أما بالنسبة إلى شرايبر، فهي تعتقد أيضاً أنه من غير المرجح أن تستمر هذه الخطط بعد انتهاء الأزمة، وهي متشوقة لعودة عمالها التشيكيين ذوي الخبرة الذين أصبحوا «مثل أفراد العائلة».

وتخطط كروكل من جانبها، لوقف العمل في مزرعة شرايبر في الصيف لإعادة التركيز على دراستها، في حين يقول سيمكا أيضاً إنه سيعود إلى وظيفته بدوام كامل، بمجرد عودة الأعمال إلى طبيعتها، وهذا ما قد يحدث الشهر المقبل.

وسجلت النمسا التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من تسعة ملايين نسمة، نحو 15 ألف إصابة، وأكثر من 500 حالة وفاة.