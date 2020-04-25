إعادة افتتاح «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا» من الغد بين 12 ظهراً و10 ليلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الفطيم عن فتح أبواب مراكز التسوق الخاصة بها في دولة الإمارات اعتباراً من يوم السبت، 25 الجاري، مع تخفيض ساعات عملها لتصبح بين الساعة 12 ظهراً و10 ليلاً، على أن تبقى مرافق الترفيه العائلية وصالات السينما والصالات الرياضية والأماكن المخصصة للصلاة وغرف تبديل الملابس وخدمات الشيشة مغلقة وفقاً للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الخطوة بالانسجام مع الإعلان الصادر عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والمعني بالتخفيف الجزئي لتقييد الحركة في إمارة دبي. ويلتزم مركزا التسوق قُبيل افتتاحهما بكافة التوجيهات والبروتوكلات المعمول بها، كما يلتزمان بتطبيق هذا الافتتاح الجزئي بما يتوافق مع مجموعة صارمة من معايير الصحة والسلامة.

ومن جهة أخرى، يتوجب على زوار مراكز التسويق الالتزام بدورهم بقواعد الصحة والسلامة أثناء وجودهم فيها؛ حيث يتعين عليهم ارتداء قناع الوجه طوال الوقت وتعقيم أيديهم قبل دخول مركز التسوق، والالتزام بزيارة المركز التجاري بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية فقط، وضمان الالتزام بمسافة الأمان التي لا تقل عن مترين مع الآخرين في جميع الأوقات. وعلاوة على ذلك، لن يُسمح للزوار ممن تجاوزوا الستين من العمر والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و12 عاماً بدخول أيّ من مراكز تسوق الفطيم.

وقال تيموثي إيرنست، مدير مجموعة الفطيم لمراكز التسوق: «نُواصل التزامنا بكافة التوجيهات الصادرة عن حكومة دبي ونُرحب بقرارها حول إعادة فتح مراكز التسوق الخاصة بنا بشكل جزئي. وسنواصل عملياتنا بما ينسجم مع كافة المبادئ المعمول بها لضمان صحة وسلامة موظفينا وعملائنا والمستأجرين على حد سواء. وقفنا سوية يداً بيد منذ بداية هذه الجائحة، وحرصنا على التعاون مع الحكومة لضمان سلامة وصحة حياة موظفينا وعملائنا ومستأجرينا دون استثناء. ونؤكد أنّ مسائل السلامة والصحة ستبقى على رأس قائمة أولوياتنا في ظل توجهنا إلى افتتاح مراكز التسوق. ونوصي كافة الزوار بضرورة الالتزام الكامل بالتدابير الاحترازية المعمول بها داخل مراكز التسوق الخاصة بنا».

وأضاف: «يأتي هذا القرار بمثابة خطوة مهمة ضمن رحلتنا التي سنمضي بها سوية، ونواصل العمل مع الجهات الحكومية المعنية وتقديم الدعم لها. ونتوجه بالشكر العميق لحكومة دولة الإمارات على كُل المبادرات التي أطلقتها لغاية الآن بهدف إيصالنا لهذه المرحلة، لنكون قادرين على فتح أبوابنا لخدمة مجتمعنا بشكل أفضل بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك».

تجدر الإشارة إلى أن دبي فستيفال سيتي مول يستفيد من الخبرات التي تتمتع بها وحدة الرعاية الصحية الخاصة به، وذلك من خلال وجود عيادة هيلث هب المجهزة بالكامل في مبنى المول، والتي ستكون على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات العملاء في دبي فستيفال سيتي مول وفي فستيفال بلازا على حد سواء. ولعب المركز، الذي يُعتبر الذراع الصحية للفطيم، دوراً رئيسياً منذ بداية الجائحة في مشاركة مهام الرعاية الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وساهم ضمن هذه الجهود في تنظيم مراكز الفحص «من داخل المركبة» في جميع أنحاء الدولة. ويُوفر مركز هيلث هب، الذي تأسس في أكتوبر 2019، خدمات إدارة صحية متكاملة وفي متناول الجميع ومدعومة بحلول ذكية ضمن بيئة ودية وإيجابية وقائمة على التحليلات.

تجدر الإشارة إلى أنّ ايكيا وماركس وسبنسر وروبنسونس ستكون من متاجر التجزئة التي ستفتتح أبوابها. وستواصل المتاجر الكُبرى والصيدليات ومكاتب الصرافة أنشطتها على النحو المعتاد. وستقوم الفطيم بتطبيق الممارسات التجارية النموذجية المتبعة خلال شهر رمضان الكريم على النحو المعتاد. علماً أن كافة الأنشطة الترفيهية مثل عرض تخيل في فستيفال باي ستبقى مُعلّقة بموجب التوجيهات الصادرة من الحكومة حتى إشعار آخر.