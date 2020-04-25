شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الارتفاع وأسهم أوروبا واليابان تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتعزز المكاسب التي حققتها في الجلسات السابقة بعد أن قال منتجون مثل الكويت إنهم سيتحركون لخفض الإنتاج ووافقت الولايات المتحدة على حزمة أخرى لتجاوز الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورونا وارتفع خام برنت 24 سنتاً أو ما يعادل 1.1 في المئة إلى 21.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد ما يزيد على دولار في وقت سابق وقفز خمسة في المئة أمس الخميس. وارتفع الخام الأمريكي 38 سنتاً أو ما يعادل 2.3 في المئة إلى 16.88 دولار للبرميل، بعد أن زاد 20 في المئة في الجلسة السابقة.على الرغم من ذلك وإلا إذا حدثت قفزة كبيرة في وقت لاحق من الجلسة، تتجه الأسعار صوب تكبد خسائر للأسبوع الثامن في التسعة أسابيع الماضية، لتتوج واحداً من أكثر الأسابيع اضطراباً في تاريخ تجارة النفط. ويتجه برنت صوب خسارة أكثر من 20 في المئة هذا الأسبوع فيما من المقرر أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو ثمانية في المئة تقريباً.وانخفض خام غرب تكساس إلى المنطقة السلبية عند سالب 37.63 دولار للبرميل يوم الاثنين بينما هبط برنت لأدنى مستوى في عقدين.وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا إن المكاسب في الأيام الأخيرة «لن تخفف بأي حال من الأحوال حجم المبيعات هذا الأسبوع أو اختلال العرض والطلب عالميا والذي جلبنا إلى هذه النقطة».وأضاف «حدوث المزيد من الارتفاعات القوية من هذه النقطة سينطوي على تحديات بدون مؤشرات واضحة على أن ذروة الفيروس باتت قريبة».وبموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين شركاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، من المقرر بدء تخفيضات للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار.لكن وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) قالت أمس الخميس إن الدولة المنتجة العضو في أوبك بدأت خفض الإمدادات إلى الأسواق العالمية بدون انتظار الموعد الرسمي لبدء الاتفاق.كما أبلغت أربعة مصادر رويترز أنه سيكون على مشروع أذري-شيراج-جونيشلي الأذربيجاني النفطي أيضاً أن يخفض الإنتاج تخفيضاً حاداً من مايو/ أيار في إطار جهود أذربيجان للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق.وعلى جانب الطلب، في الصين حيث بدأ تفشي فيروس كورونا في أواخر العام الماضي، يقول محللون إن الطلب على الوقود قد يرتفع في الربع الثاني مع تخفيف الحكومة قيود لاحتواء الجائحة.

الأسهم الأوروبية «قلقة»

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن ضرر اقتصادي حاد ومستمر من جائحة فيروس كورونا بعد أن أثار تقرير شكوكاً بشأن إحراز تقدم في تطوير علاج لكوفيد-19.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 في المئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، فيما هوى المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3 في المئة؛ إذ أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انهارت في مارس/ آذار.

وتراجعت جميع القطاعات الأوروبية الرئيسية في التعاملات المبكرة، فيما قاد مؤشر البنوك التراجعات إذ خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لكومرتس بنك بمقدار درجة واحدة وخفضت النظرة المستقبلية لدويتشه بنك إلى سلبية من مستقرة.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

«نيكاي» يسجل أول انخفاض أسبوعي في إبريل

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الجمعة، لتسجل أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ ما زال المستثمرون يجهلون موعد ومدى السرعة التي يمكن للاقتصاد أن يتعافى بها من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.86 في المئة إلى 19262 نقطة، فيما تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2 في المئة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33 في المئة إلى 1421.29 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية الخسائر، وتراجع 27 من بين 33 مؤشراً للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، بينما تأثرت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات بتوقعات قاتمة للأرباح من إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق.

وأغلق سهم ديسكو منخفضاً 4.9 في المئة على الرغم من أن الشركة الموردة لماكينات تصنيع أشباه الموصلات أعلنت عن أرباح تفوق متوسط توقعات السوق للفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار في الجلسة السابقة. وخسر سهم أدفانتست 4.1 في المئة بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون 3.1 في المئة.

وانخفض سهم كانون 1.3 في المئة بعد أن سحبت شركة صناعات الكاميرات وآلات التصوير توقعات للأرباح للسنة المالية الحالية مشيرة إلى صعوبة في التنبؤ بنهاية تأثير فيروس كورونا.

وانخفض صافي ربح الشركة للفصل بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 30 في المئة مقارنة مع مستواه قبل عام، على الرغم من أنه جاء أفضل من توقعات السوق.

وأغلق سهم طوكيو غاز منخفضاً 5.3 في المئة بعد أن قلصت الشركة تقديرها للأرباح للسنة المنتهية في 31 مارس/ آذار.

وخالف سهم أومرون الاتجاه العام وارتفع 7.5 في المئة بعد أن فاقت أرباح الشركة للسنة بالكامل التقديرات.