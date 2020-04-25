ثقة الشركات الألمانية في أدنى مستوى على الإطلاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، الجمعة، أن ثقة الشركات الألمانية انهارت في إبريل/ نيسان، مسجلة أكبر تراجع مسجل لتبلغ أدنى قراءة على الإطلاق، في الوقت الذي تضرب فيه أزمة فيروس كورونا أكبر اقتصاد في أوروبا بكامل ضراوتها.

وقال معهد إيفو، إن مسحه لشهر إبريل/ نيسان أظهر أن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 74.3 من مستوى معدل نزولاً عند 85.9 في مارس/ آذار. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد أشار إلى انخفاض إلى 80.0. وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست «معنويات الشركات الألمانية كارثية... أزمة فيروس كورونا تضرب الاقتصاد الألماني بكامل ضراوتها».

من جانبه، قال تيري بريتون، المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن التكتل يتجه هذا العام صوب انكماش اقتصادي بنسبة تراوح بين خمسة، وعشرة في المئة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن الرقم قد يكون أسوأ إذا «لم تتحسن الأمور».

وفي مقابلة مع تلفزيون فرنسا 2، قال أيضاً إنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ حجمه تريليون يورو، تم الاتفاق عليه، الخميس.

وقال بريتون «اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة 5% إلى 10%، ما يعني أنه نحو 7.5%. لكن هذا اليوم، وإذا لم تتحسن الأمور، وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور». وأضاف «كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة، وسنتعلم العيش معها لأشهر عدة».

وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية من انتشار (كوفيد-19)، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا، الذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل، وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية.

وأعاد العثور على سبل لدعم الاقتصاد فتح انقسامات مريرة بين الدول الأكثر غنى في الاتحاد، والواقعة في الشمال، وبين أعضاء الاتحاد المطلين على البحر المتوسط، وهم أيضاً الأكثر تضرراً بالجائحة.

لكن بريتون قال إن المبالغ الضرورية لإعادة إطلاق النشاط الاقتصاد ضخمة، لذا فالجميع سينتهي بالاتفاق على التفاصيل.