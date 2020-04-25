الانقسام الأوروبي يرجئ خطة الإنعاش الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجأ القادة الأوروبيون إلى أيار/مايو إعداد خطة لإنعاش الاقتصاد في مواجهة الركود الناجم عن تفشّي وباء كوفيد-19 الذي أوقع أكثر من 184 ألف وفاة في العالم حيث سيجبر مئات ملايين المسلمين على قضاء شهر رمضان في العزل. وفي ختام قمة عقدت عبر الفيديو، قرّر قادة دول الاتحاد الأوروبي تكليف المفوضية الأوروبية إعداد مقترحات اعتباراً من أواسط شهر أيار/مايو.ولم يتوّصل قادة التكتّل الذي يواجه على غرار العالم أجمع أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 1945، إلى «توافق» حول آليات إنعاش الاقتصاد، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حين تحدّث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن «مرحلة مهمة».وقد تشهد أوروبا القارة التي سجّلت أعلى عدد وفيات مع أكثر من 113 ألفا من أصل 184 ألفا منذ ظهور الفيروس في الصين نهاية 2019، ركودا هذا العام بـ 1,7% بحسب صندوق النقد الدولي.ولدى بدء الاجتماع، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قادة الاتحاد الاوروبي من مخاطر «التحرك قليلا جداً وبشكل متأخر جداً» لمواجهة العواقب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.لكن الانقسام مستمر بين القادة الأوروبيين حول قيمة خطة النهوض المشتركة وطريقة تمويلها المقدرة بمئات مليارات اليورو.وتعهّدت المستشارة الألمانية زيادة مساهمة بلادها في موازنة الاتحاد الأوروبي إلا أنها استبعدت تشارك الديون الوطنية، وهو ما تطالب به دول الجنوب.

تريليون يورو

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على إقامة صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا، ليتحاشى إخفاقا جديدا هذه المرة لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.

وفي ظل إغلاق مقار الاتحاد الأوروبي في بروكسل - شأنها شأن معظم أنحاء القارة - عقد الزعماء السبعة والعشرون مؤتمرا بالفيديو استمر لأربع ساعات من أجل دراسة المقترحات، حيث احتشدوا خلف ميزانية أكبر للفترة من 2021 إلى 2027 متضمنة برنامجا للتعافي الاقتصادي.

تعادل الميزانية المشتركة نحو واحد بالمئة من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وهي منذ أمد بعيد أحد المسائل الأشد إثارة للسجال بين الأعضاء. ولن يكون التوسع فيها أمرا سهلا، حتى مع إشادة رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي بما قال إنه «تقدم عظيم» عقب انتهاء أعمال القمة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الخلافات مازالت قائمة بين حكومات الاتحاد بخصوص ما إذا كان الصندوق سيقدم منحا نقدية أم يكتفي بالإقراض. وأبلغ الصحفيين في باريس «الخلافات مازالت قائمة.»

وتابع «أقول بصدق: إذا استدانت أوروبا لإقراض الآخرين، فإن ذاك لن يرقى إلى مستوى الاستجابة التي نحتاجها،» مضيفا أنه سيثقل كاهل دول تنوء بالفعل بالدين، مثل إيطاليا وبلجيكا واليونان.

تواجه أوروبا صدمة اقتصادية حادة من تفشي كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والذي أفضى إلى إغلاقات للحدود داخل الاتحاد وتعارك الدول الأعضاء على الإمدادات الطبية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للزعماء إن الجائحة قد تخفض ناتج منطقة اليورو بين 5% و15%، حسبما ذكره مسؤولون ودبلوماسيون.

إلى ذلك، أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعدادا لتقديم دعم مالي كبير لحزمة من أجل التعافي من تداعيات فيروس كورونا تصل إلى تريليوني يورو، لكنها ترغب أولا في معرفة كيف سيجري إنفاقها قبل أن تقرر المشاركة.

الشيطان في التفاصيل

وقالت ميركل للصحفيين عقب مؤتمر عن بعد لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن إقامة صندوق مشترك لتفادي انهيار اقتصادي في أجزاء من الاتحاد المؤلف من 27 عضوا إن الزعماء اتفقوا على الحاجة إلى الصندوق لكنهم اختلفوا حول التفاصيل.

وقالت «كان من الواضح للجميع أننا نحتاج لمثل صندوق التعافي هذا.. أود أن أقول بوضوح كبير إن مثل هذا الحل المشترك ينسجم مع مصالح ألمانيا، لأنه لا يمكن لألمانيا أن تكون على ما يرام إذا لم تكن أوروبا على ما يرام.»

تواجه أوروبا صدمة اقتصادية كبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد وأبلغت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الزعماء أن الجائحة قد تكلفهم ما بين 5% و15% من ناتجهم الاقتصادي، وفقا لمصدر دبلوماسي.

وقالت ميركل «جميعنا كنا على اتفاق أن هذا لا يتعلق بخمسين مليار يورو. كل ما قلته إنه لن يكون مناسبا مجرد الإعلان عن رقم - بل ينبغي تبريره. هكذا كان مغزى كلامي.»

وردا على سؤال عن الحجم قيد النقاش، قالت إنها ذكرت تريليون يورو لكن فقط في سياق التوصل إلى حجم أي برنامج اقتصادي ضروري.

وقالت «لهذا السبب طلبنا من المفوضية أن تقدم لنا مقترحات، بعد تقييم القطاعات والتوصل إلى حجم الضرر الذي سيلحقها،» مسلطة الضوء على قطاعي السياحة والسيارات.

وأوضحت أنه يجب وضع جميع عناصر الحزمة خلال مايو أيار لتصير جاهزة بحلول أول يونيو حزيران، مقرة بالخلافات القائمة بين الدول لكنها قالت إن مناخ المحادثات كان جيدا.

وقالت «لم نكن على اتفاق دائم، على سبيل المثال فيما يتعلق بهل يكون ذلك في صورة منح أم قروض أو كيف ينبغي تطبيقه، لكننا اتفقنا جميعا على ربط صندوق التعافي هذا ربطا وثيقا بالإطار المالي متوسط الأجل التالي.»

وقالت إنه سيتعين على ألمانيا زيادة مساهمتها في ميزانيات الاتحاد الأوروبي في المستقبل، لكنها جددت معارضتها لسندات يورو مشتركة. وقالت «التشارك في الديون غير مقبول.»