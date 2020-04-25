شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة متأثراً بإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والعزوف عن المعادن النفيسة كملاذ آمن نتيجة التفاؤل بشأن تحفيز الاقتصاد الأمريكي.



ووقع الرئيس "دونالد ترامب" على مشروع قانون يتم من خلاله تخصيص ما يقرب من 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والجهات الطبية والمستشفيات لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

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يأتي ذلك بعد تصويت بأغلبية ساحقة في مجلس النواب على هذه الحزمة التحفيزية الجديدة التي يخصص منها 320 مليار دولار لدعم الشركات.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.8 نقطة وأقل مستوى عند 100.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.6% أو ما يعادل 9.8 دولار إلى 1735.6 دولار للأوقية، وحقق المعدن االنفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1770.2 دولار وأقل سعر عند 1725.4 دولار.